Idoso causa prejuízo de R$ 2,8 Mil em hotel na capital e danifica apartamento após tentativa de suicídio

Um homem de 67 anos causou um prejuízo superior a R$ 2,8 mil em um hotel de Campo Grande, após prolongar sua estadia e causar diversos danos no apartamento. O idoso, natural de Fortaleza (CE), havia reservado o quarto entre os dias 23 e 29 de dezembro, mas decidiu estender sua permanência até hoje (4), acumulando despesas extras com alimentação, bebidas e diárias adicionais, totalizando R$ 2.821,00.

Além disso, ele recebeu duas pessoas no quarto durante a estadia. Hoje o Corpo de Bombeiros foi chamado ao hotel para atender uma tentativa de suicídio no quarto, possivelmente provocada pelo próprio hóspede. Ao entrarem no local, os bombeiros encontraram a área com danos, como tomadas quebradas, um vaso sanitário danificado e marcas de incêndio em forros de cama.

O homem retornou ao hotel pouco depois, tentando se hospedar novamente, mas foi recusado. Ele disse que iria sacar dinheiro em uma agência bancária, mas não voltou. O caso foi registrado como dano e outras fraudes, e está sendo investigado.