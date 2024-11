Guterres apela ao G20 por paz e ações contra mudanças climáticas em reunião no Rio

O secretário-geral da ONU, António Guterres, fez um apelo contundente aos países que compõem o G20 para que assumam um papel decisivo na resolução de conflitos globais e no enfrentamento às mudanças climáticas. A declaração ocorreu no domingo (17), um dia antes do início oficial do encontro das maiores economias do mundo, no Rio de Janeiro.

Paz e fim das guerras

Em sua fala, Guterres destacou a urgência de cessar-fogos imediatos e soluções diplomáticas em conflitos como o da Faixa de Gaza, Líbano, Sudão, Rússia e Ucrânia.

“As pessoas estão pagando um preço terrível. Devemos nos levantar pela paz em Gaza, com um cessar-fogo imediato, liberação dos reféns e negociações para a solução de dois estados. O mesmo vale para o Líbano, com espaço para implementação das resoluções do Conselho de Segurança, e para conflitos como os da Ucrânia e Sudão”, afirmou.

Ele ressaltou a importância de que ações de paz respeitem os princípios da carta da ONU, como soberania, integridade territorial e independência política.

Crise climática em foco

As mudanças climáticas também foram destaque no discurso. Guterres chamou a atenção para eventos extremos recentes no Brasil, como a seca na Amazônia e as enchentes no Rio Grande do Sul, e alertou que 2024 poderá ser o ano mais quente da história.

“Se não agirmos agora, poderemos enfrentar um aumento de temperatura global de até 2,5ºC até 2050, muito acima das metas esperadas. As emissões deveriam ser reduzidas em 9% ao ano até 2027, mas, ao contrário, continuam subindo. Os países do G20, responsáveis por 80% das emissões, precisam agir com urgência para cumprir os objetivos climáticos.”

Guterres também pediu maior cooperação internacional e reformas na arquitetura financeira global para tornar as ações climáticas e de desenvolvimento mais eficazes.

Desigualdade e futuro sustentável

Além de conflitos e meio ambiente, o secretário-geral abordou o aumento da desigualdade global. Ele pediu aos líderes do G20 que ampliem a representação de países em instituições financeiras internacionais, promovendo um sistema mais equitativo que atenda às necessidades de desenvolvimento das nações.

“O fracasso não é uma opção. O futuro pede um sistema financeiro global mais inclusivo, capaz de resolver as questões climáticas e de desenvolvimento de forma eficaz.”

Expectativas para o G20

Com os olhos do mundo voltados para o Rio de Janeiro, as demandas de Guterres reforçam a responsabilidade dos países do G20 em liderar soluções para os desafios mais urgentes da humanidade. O encontro será uma oportunidade de alinhar compromissos globais e reforçar a cooperação em prol da paz, sustentabilidade e justiça social.

Com informações do SBT News

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais