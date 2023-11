Guardas Municipais cobram pagamento da gratificação de periculosidade

O presidente do Sindicato dos Guardas Municipais de Campo Grande, Hudson Bonfim, voltou a utilizar a Tribuna, na sessão desta terça-feira (14), para falar sobre a necessidade de um acordo para o pagamento da gratificação de periculosidade. O convite foi feito pela vereadora Luiza Ribeiro.

“Não pedimos aumento salarial. É algo previsto em lei. E, como essa Casa fiscaliza, é o melhor ambiente para estarmos hoje. Gostaria de propor que se montasse comissão para ir até o Paço resolver essa situação que tanto incomoda esses trabalhadores”, afirmou.

No ano passado, o pagamento do benefício já foi aprovado no PPA (Plano plurianual), LOA (Lei Orçamentária Anual) e na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), além de ser sido sancionado pela prefeita Adriane Lopes.

“A previsão orçamentária está no cofre do município. Criou-se a expectativa nesses trabalhadores desse adicional que não veio. É um valor, para muitos irrisório. A gente precisa resolver essa situação e não vamos desistir. Essa tropa está firme e forte. Vamos lutar”, garantiu.

