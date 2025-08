Governo prepara pacote de ajuda a setores afetados por tarifa dos EUA

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve anunciar ainda nesta semana um pacote de auxílio aos setores brasileiros impactados pela nova tarifa de importação de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos do Brasil. A sobretaxa entrou em vigor nesta quarta-feira (6), e o pacote emergencial deve incluir medidas como oferta de crédito facilitado para empresas e ampliação das compras governamentais.

O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista a jornalistas em Brasília. Segundo ele, o texto com as medidas está sendo finalizado pela equipe econômica e será enviado ainda hoje ao Palácio do Planalto para avaliação do presidente. A ideia é que parte das ações seja implementada por meio de medida provisória (MP), garantindo efeito imediato. “O que vamos apresentar é um conjunto de iniciativas. Algumas podem vir por MP, mas essa decisão cabe ao presidente Lula”, afirmou o ministro.

Haddad explicou que a proposta do governo é mitigar os prejuízos que podem ser gerados pela elevação da tarifa, que afeta principalmente setores exportadores da indústria nacional. “Vamos usar os instrumentos disponíveis para proteger a produção e o emprego no Brasil”, destacou.

Além das medidas internas, o ministro informou que mantém diálogo com autoridades norte-americanas. Para a próxima quarta-feira (13), está agendada uma reunião virtual com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent. De acordo com Haddad, o encontro poderá abrir caminho para uma negociação presencial, dependendo do andamento das conversas.

A taxação de 50% foi anunciada recentemente como parte de um pacote de proteção comercial dos Estados Unidos, mirando em produtos de vários países, inclusive o Brasil. O governo brasileiro busca contornar os efeitos econômicos dessa medida, principalmente para os setores mais vulneráveis às barreiras comerciais.

O detalhamento completo do pacote será divulgado após aprovação do presidente Lula. A expectativa é que as ações conjuntas ajudem a minimizar os impactos negativos nas exportações brasileiras e reforcem a posição do país em futuras tratativas comerciais com os EUA.

Com informações do SBT News

