Governo de MS prepara pauta para outra reunião com Lula

Com o objetivo de otimizar as demandas de Mato Grosso do Sul com o governo federal, o secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, foi nessa quarta-feira (18) ao Escritório de Representação de Mato Grosso do Sul, em Brasília, para dar início às atividades que serão desenvolvidas ao longo deste ano.

Entre as pautas que devem fazer parte da reunião dos governadores com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, estão a conclusão da fábrica UFN3, em Três Lagoas, que está com 80% das obras prontas e deve gerar mais 7 mil postos de trabalho diretos e indiretos.

A duplicação da BR-262, umas das principais vias de escoamento da produção do Estado, também deve fazer parte da agenda. O projeto atende o trecho que liga Campo Grande a Três Lagoas, passando por Água Clara e Ribas do Rio Pardo. Com os projetos das novas fábricas de celulose, da Arauco e da Suzano, o volume de mercadorias será escoado pela rodovia. A estimativa é de que apenas o projeto Cerrado, da Suzano, deva produzir de 4 a 5 milhões de toneladas por ano, que serão escoados por caminhões pela rodovia a partir de Ribas do Rio Pardo.

Com a coordenadora Marilene Pimenta, do Escritório de Representação, o secretário organizou as prioridades de Mato Grosso do Sul que devem entrar na pauta da reunião dos governadores com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, prevista para acontecer ainda neste mês.

“Vim com a incumbência de traçar já uma pauta das demandas do Estado para tratar com o governo federal. O governador Eduardo Riedel pediu para adiantarmos essa interlocução com a União, por meio do nosso escritório de representatividade de MS aqui em Brasília”, explicou Eduardo Rocha.

