Governo de MS lança plataforma digital gratuita para impulsionar emprego e qualificação no Estado

O governo de Mato Grosso do Sul lançou nesta quarta-feira (30) a plataforma MS Qualifica Digital, uma ferramenta inédita que integra capacitação profissional e empregabilidade em um só ambiente digital. Voltada a trabalhadores e empregadores, a plataforma é gratuita e já está disponível via site e aplicativo MS Digital para Android e iOS.

O novo sistema permite que estudantes, estagiários, jovens aprendizes e profissionais em busca de emprego ou qualificação cadastrem currículos, acessem cursos gratuitos e visualizem vagas de trabalho por geolocalização. Também é possível se candidatar a vagas, acompanhar processos seletivos e avaliar compatibilidade profissional.

Empresas, por sua vez, poderão divulgar vagas, selecionar candidatos por perfil e gerenciar todo o processo seletivo, com integração direta à Funtrab (Fundação do Trabalho), ampliando o alcance das oportunidades ofertadas.

Durante o lançamento, o secretário-executivo de Qualificação Profissional e Trabalho, Esaú Aguiar, explicou que a plataforma se baseia em dados governamentais para formular políticas públicas mais eficazes e regionais. “Sem dados confiáveis, não há como estruturar políticas públicas eficientes. A troca de informações entre secretarias agora é possível de forma organizada e integrada”, destacou.

Esaú reforçou que a plataforma foi desenvolvida com dois pilares centrais: empregabilidade e qualificação profissional, permitindo que o trabalhador evolua no mercado conforme as demandas setoriais.

O secretário da Semadesc, Jaime Verruck, afirmou que o maior desafio atual é a falta de mão de obra qualificada. “As empresas têm vagas, mas faltam pessoas com o perfil adequado. Essa ferramenta nos ajuda a enfrentar esse gargalo.”

Já o governador Eduardo Riedel (PSDB) destacou a importância da tecnologia na solução do problema. “Há uma grande oferta de empregos, mas também um descompasso com a qualificação. Nosso objetivo não é apenas diminuir o desemprego, mas manter o Estado em situação de pleno emprego, conectando quem quer trabalhar às oportunidades reais.”

Atualmente, 65,3% dos 2,8 milhões de habitantes de MS integram a força de trabalho, sendo que 96,3% estão ocupados. O desafio, segundo o governo, está em atingir a força de trabalho potencial — pessoas disponíveis, mas que não estão procurando emprego.

A presidente da Funtrab, Marina Dobashi, reforçou que a proposta é ir além da assistência social: “Queremos qualificar e incluir as pessoas com base em dados concretos. A plataforma será essencial para isso.”

O MS Qualifica Digital terá cursos gratuitos de instituições parceiras como Senai, Fecomércio e Funtrab, com gestão compartilhada entre Semadesc, SED (Secretaria de Educação) e a própria Funtrab.

O acesso é feito via login da conta gov.br, garantindo integração com outros serviços públicos. A ferramenta já está em funcionamento no site oficial e no app MS Digital.

