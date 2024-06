Governo de MS estreita relações com investidores em Fórum Econômico Brasil-Canadá

Estreitar as relações comerciais com o Canadá e debater as potencialidades de investimentos em Mato Grosso do Sul. Este foi um dos objetivos do secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (semadesc) Jaime Verruck, que representou o governador do Estado, Eduardo Riedel, no Fórum Econômico Brasil-Canadá, que aconteceu nesta terça-feira (11) em São Paulo.

A meta do Fórum foi estabelecer conexões, descobrir novas vias de cooperação e aproveitar toda a inteligência comercial e de mercado da CCBC. “Essa é a oportunidade de se posicionar à frente das tendências econômicas e dar o próximo passo em direção à internacionalização”, salientou Verruck que participou da mesa redonda sobre Segurança Alimentar no evento.

O Fórum reuniu líderes dos dois países em um diálogo construtivo de alto nível sobre três áreas, consideradas cruciais para as respectivas economias: Agronegócio; Transição Energética e Desenvolvimento de Infraestrutura

Verruck enfatizou que considerando a atuação geográfica diversificada do Estado de Mato Grosso do Sul, além da sua importância demográfica e econômica, por estar situado na região Centro-Oeste, fazer fronteira com cinco estados brasileiros, bem como com dois países, e possuir uma população de cerca de 2 milhões de habitantes,o Estado é estratégico neste cenário de internacionalização.

Ele destacou que o objetivo do Estado, foi estreitar laços comerciais e de investimentos. Na mesa redonda, “Segurança Alimentar: a futura diplomacia do Agronegócio”, foram discutidos dois temas: “Desafios globais da cadeia de suprimentos – rastreabilidade, geopolítica e saúde global” e “Produtividade no Meio Ambiente – Crise climática, esforços rumo à descarbonização e à escassez de água”.

“Nosso objetivo foi debater também com as empresas presentes; Nutrem, Cargill, a Raízen, todas que já investem em MS. Por isso debatemos a rastreabilidade dos alimentos. Esse foi um ponto central, principalmente da soja. Falamos de vários produtos, as condições de mercado internacional, políticas públicas e estruturação de todas as empresas”, destacou o secretário.

Verruck ressaltou que o Canadá é um dos principais fornecedores de fertilizantes para o Brasil. “De fertilizantes o Brasil importa mais de 80%, principalmente de fosfato. Então essa relação é importante e as empresas puderam conhecer um pouco do que o Estado vem fazendo no agronegócio sul-mato-grossense. O foco foi realmente a expansão do agro, as dificuldades e os desafios”, comentou.

O secretário ainda apresentou as oportunidades de investimento na área de armazenagem no Estado. “Esta é uma parte que nós temos e também as oportunidades de investimento na área da infraestrutura que é exatamente para dar competitividade, melhoria da competitividade e redução de custo no Mato Grosso do Sul”, concluiu.

Segundo a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, que organizou o Fórum, em 2023 o Brasil exportou quase US$ 5,8 bilhões e importou cerca de US$ 3,4 bilhões.

Com informações Semadesc