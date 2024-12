Governo de MS destaca papel estratégico no desenvolvimento sustentável em evento nacional de engenharia

Mato Grosso do Sul sediou, nesta quinta-feira (28), a 6ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea, em Campo Grande. O evento marcou o encerramento do ciclo de debates de 2024 e as comemorações pelos 45 anos do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado (Crea-MS), reunindo lideranças do setor técnico, profissionais das áreas de engenharia, agronomia e geociências, além de autoridades estaduais.

O vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, destacou a relevância das parcerias para o progresso do Estado. “Mato Grosso do Sul vive um momento de crescimento sólido e sustentável, resultado das articulações entre governo, setor empresarial e instituições como o Sistema Confea/Crea. Esses encontros reforçam nosso compromisso com o desenvolvimento econômico e tecnológico, sempre alinhados às demandas da sociedade e à preservação ambiental”, afirma e complementa: “É por meio dessas parcerias que transformamos desafios em oportunidades e garantimos mais qualidade de vida para nossa população”.

O Sistema Confea/Crea tem como missão fiscalizar e aprimorar o exercício das profissões ligadas às engenharias, agronomia e geociências. O presidente do Confea, Vinicius Marchese, enfatizou o papel transformador das engenharias no crescimento do Estado. “Nosso objetivo é alinhar as ações do Sistema às necessidades dos profissionais e contribuir para o desenvolvimento do país. Mato Grosso do Sul, com seu histórico de crescimento, é um exemplo de como as engenharias podem contribuir para a transformação”, disse Marchese.

A presidente do Crea-MS, Vânia Abreu de Mello, reforçou o papel da instituição ao longo de suas quatro décadas de atuação. “O Crea-MS tem sido um pilar no fortalecimento das engenharias, sempre valorizando os profissionais e defendendo os interesses da sociedade. Este evento celebra nossas conquistas e renova nosso compromisso com o futuro, contando com o importante apoio do governo estadual”, destaca.

Durante o evento, Joel Krüger, diretor-presidente da Mútua, disse da importância da colaboração entre os profissionais do setor técnico e os governos. “A Mútua sempre esteve ao lado do Sistema Confea/Crea, promovendo iniciativas que valorizam os profissionais e garantem suporte às suas atividades. Este encontro é um marco no reconhecimento do potencial transformador das engenharias para o Brasil”, afirma.

Exemplo nacional de desenvolvimento

Mato Grosso do Sul consolida sua posição como um dos estados mais dinâmicos e promissores do Brasil, com indicadores econômicos e sociais que destacam seu protagonismo no cenário nacional. O Estado liderou o crescimento da indústria de transformação, com aumento de 68% entre 2010 e 2020, e é o primeiro em investimento público, com 15,30% de aplicação de recursos, segundo o levantamento CLP de 2024. Além disso, apresenta a terceira menor taxa de extrema pobreza do país (2,8%) e ocupa a terceira posição em capital humano, reforçando seu compromisso com a inclusão social e qualificação profissional.

Esses resultados são complementados por um crescimento econômico robusto de 6,6% em 2023, atingindo um PIB de R$ 169 bilhões, e por um mercado de trabalho aquecido, com a quarta menor taxa de desocupação e a sexta maior participação na força de trabalho. Tais conquistas refletem uma gestão pública eficiente, focada em transformar potencial em desenvolvimento sustentável e qualidade de vida para a população.

Ao final do encontro, o governo reafirmou seu protagonismo no debate nacional sobre desenvolvimento sustentável e celebrou a contribuição do Crea-MS ao longo de seus 45 anos. “Este momento simboliza nosso compromisso com um futuro de progresso e inclusão, alinhado aos pilares de um governo próspero, verde, inclusivo e digital”, conclui Barbosinha.

Com Agência de Notícias MS

