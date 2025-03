Governo de MS declara estado de emergência ambiental para combater incêndios florestais

O governador Eduardo Riedel assina, na manhã desta quinta-feira (27), o decreto que declara estado de emergência ambiental em Mato Grosso do Sul. A medida, que será publicada no Diário Oficial nesta sexta-feira (28), tem validade de 180 dias e permitirá maior flexibilidade na execução de ações e na aplicação de recursos para a prevenção e combate a incêndios no estado.

A decisão foi tomada diante das condições climáticas desfavoráveis que aumentam o risco de propagação de focos de incêndio, especialmente no Pantanal sul-mato-grossense. A seca e as altas temperaturas previstas para os próximos meses exigem ações imediatas para evitar danos ambientais e prejuízos à fauna e flora da região.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar já iniciaram o trabalho de formação de brigadas e a avaliação de áreas para a instalação de bases avançadas no Pantanal, em preparação para a Temporada de Incêndios Florestais de 2025.

As atividades de monitoramento de focos de calor também foram intensificadas nesta semana, como parte do planejamento estratégico desenvolvido pelo SCI (Sistema de Comando de Incidentes) na Operação Pantanal 2025. O trabalho é realizado em parceria com o Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), que fornecerá suporte técnico e operacional para garantir maior eficiência nas ações de combate às chamas.

Segundo o governo, o decreto permitirá uma resposta mais rápida e coordenada em caso de emergência, além de viabilizar a contratação de profissionais, a compra de equipamentos e o deslocamento de equipes para áreas de risco.

