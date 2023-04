Governo de MS aposta em plano integrado para alavancar economia e serviços públicos

A gestão estadual de Mato Grosso do Sul está comprometida em transformar suas metas em realidade, por meio de um planejamento que será apresentado à comunidade na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. O Governo optou por substituir o evento de 100 dias de gestão por uma agenda de governança baseada nos pilares inclusivo, digital, ambiental, oferta de empregos, justiça tributária e próspero.

Com o conceito de “fazer bem feito, para fazer dar certo”, a agenda é chamada de “Ano 1 de um novo ciclo de desenvolvimento”, e o governador Eduardo Riedel irá ratificar os compromissos assumidos na campanha eleitoral e fazer novos pactos para atender às necessidades da população. Para Riedel, é importante compartilhar com a população as ações e compromissos que estão sendo feitos pela equipe comprometida e bem orientada.

Desde 2015, Mato Grosso do Sul implementou contratos de gestão, um instrumento previsto na Constituição Federal de 1988, para fixar metas de desempenho para órgãos e entidades. Os contratos de gestão estabelecem indicadores e metas que precisam ser atingidas, assim como projetos e processos que devem ser executados ao longo do ano. A gestão estadual também está focada na prevenção de desvios, fraudes e corrupção, por meio da rede compliance, que funciona como em grandes empresas, apontando riscos e garantindo a correta aplicação dos recursos públicos.

Serviço

A UEMS fica na avenida Dom Antônio Barbosa, número 4.155, em frente à entrada do bairro José Abrão.

