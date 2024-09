Governo brasileiro vai criar fundos internacionais para biomas em resposta a incêndios florestais

Em meio ao aumento dos incêndios florestais em diversas regiões do Brasil, o governo federal anunciou planos para acelerar a criação de fundos internacionais destinados à proteção de biomas como o Cerrado e a Mata Atlântica. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, confirmou a medida na terça-feira (17), após uma reunião com representantes do governo no Palácio do Planalto. A criação desses fundos, inspirados no modelo do Fundo Amazônia, deverá entrar em vigor nos próximos dias por meio de uma medida provisória.

Segundo Rui Costa, diversos países já demonstraram interesse em apoiar financeiramente a conservação de outros biomas brasileiros, além da Amazônia, como forma de resposta às recentes tragédias ambientais. O Cerrado, por exemplo, tem enfrentado devastadores incêndios na Chapada dos Veadeiros, enquanto na Mata Atlântica, estados como o Paraná e São Paulo sofrem com altos níveis de desmatamento. “Há manifestação de outros países, outros doadores que gostariam de doar para outros biomas, como o Cerrado e a Mata Atlântica, que possibilita investimentos nessas áreas e aumenta a arrecadação”, declarou o ministro.

A medida provisória será publicada ainda nesta semana e passará a valer imediatamente, embora precise de aprovação do Congresso para se tornar definitiva. O novo fundo será voltado para todos os biomas brasileiros, incluindo Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal.

Além disso, o governo também planeja agilizar a liberação de recursos do Fundo Amazônia, administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), para o Fundo Clima, com o objetivo de destinar verbas de forma mais rápida para emergências ambientais.

Entre as medidas discutidas estão a compra de aeronaves especializadas no combate a incêndios florestais, já que atualmente são usadas aeronaves das Forças Armadas, que não são adequadas para a tarefa. “Vamos comprar aeronaves de combate a incêndios, pois estamos usando aeronaves das Forças Armadas que não são as mais apropriadas”, explicou Rui Costa.

O governo federal também pretende coordenar com os estados para garantir que as ações cheguem às áreas mais afetadas. Uma reunião com os governadores está prevista para esta quinta-feira (19), onde serão discutidos os próximos passos das iniciativas.

Com essas medidas, o governo espera ampliar a capacidade de resposta aos incêndios florestais e obter mais recursos internacionais para a proteção e preservação dos biomas brasileiros.

Com informações do SBT News

