Governo brasileiro condena bombardeios israelenses na Faixa de Gaza

O governo brasileiro condena os bombardeios israelenses realizados nesta quinta-feira (2/1) e sexta-feira (3/1), na Faixa de Gaza, os quais deixaram, até o momento, mais de 110 mortos, incluindo mulheres e crianças. Entre as vítimas fatais, ao menos 12 se encontravam em acampamento para deslocados na localidade de Al-Mawasi, designada como zona humanitária e situada no Sul da Faixa.

Ao recordar a obrigação de que Israel tome as medidas necessárias, de acordo com o Direito Internacional Humanitário, para proteger a população civil nos territórios ocupados, o governo brasileiro reitera seu apelo por um cessar-fogo permanente e abrangente, que inclua a libertação de todos os reféns e a entrada desimpedida de ajuda humanitária em Gaza.

O Brasil reafirma seu compromisso com uma solução de dois Estados, com um Estado palestino independente e viável, convivendo lado a lado com Israel, em paz e segurança, dentro das fronteiras de 1967, o que inclui a Faixa de Gaza e a Cisjordânia, com Jerusalém Oriental como sua capital.

Com informações da Agência Gov.