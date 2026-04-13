Governo antecipa planejamento e cria grupo para celebrar 50 anos de Mato Grosso do Sul

Com mais de um ano de antecedência, o governo de Mato Grosso do Sul iniciou oficialmente o planejamento das comemorações pelos 50 anos de criação do Estado, que serão celebrados em 2027. A medida foi formalizada por meio de decreto publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (13).

O Executivo instituiu um grupo de trabalho responsável por propor, planejar e organizar os eventos e iniciativas que irão marcar a data histórica. A formação do colegiado ocorre antes mesmo das celebrações dos 49 anos do Estado, previstas para outubro deste ano.

De acordo com o decreto, o grupo será composto por sete membros titulares e sete suplentes, com representantes de órgãos estratégicos do governo, incluindo a Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), a Secretaria-Executiva de Comunicação (Secom), a Secretaria de Estado de Educação (SED), a Casa Civil (Secc), além da Fundação de Cultura, da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte) e da Fundação de Turismo (Fundtur).

Entre as atribuições do grupo estão a definição das diretrizes gerais e do conceito institucional das comemorações, a elaboração do planejamento estratégico dos eventos e projetos, além da organização de ações institucionais, culturais, educativas e científicas.

O decreto também prevê a articulação com outros entes federativos, instituições públicas e privadas e a sociedade civil, com possibilidade de parcerias, cooperação técnica e apoio institucional para a realização das atividades.

O grupo terá prazo inicial de seis meses para apresentar as propostas, com previsão de conclusão dos trabalhos em outubro deste ano — exatamente um ano antes das comemorações oficiais. Caso necessário, o prazo poderá ser prorrogado por mais seis meses.

Segundo o governo, a antecipação do planejamento leva em conta a relevância histórica, política, econômica, social e cultural dos 50 anos de Mato Grosso do Sul. A intenção é valorizar a trajetória do Estado, destacando avanços institucionais, conquistas sociais e a riqueza do patrimônio cultural sul-mato-grossense ao longo de meio século.

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