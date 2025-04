Governadores do Codesul avançam em projetos de segurança e monitoramento climático com apoio do Banco Mundial

Reunidos em Brasília nessa quarta-feira (23), os governadores que integram o Codesul (Conselho de Governadores do Sul) deram importantes passos em projetos conjuntos nas áreas de segurança pública e mudanças climáticas. O encontro contou com a participação do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, atual presidente do conselho, além de representantes do Banco Mundial, que formalizaram um acordo para desenvolver um sistema integrado de monitoramento climático nos estados do Sul e Centro-Oeste.

O sistema será implantado nos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com o objetivo de agilizar a resposta a eventos climáticos extremos — como enchentes, queimadas e desastres naturais — e oferecer prevenção e planejamento mais eficazes diante dos efeitos das mudanças climáticas.

“O Banco Mundial é um parceiro para discutir a integração dos estados no que diz respeito à prevenção e atuação frente aos efeitos das mudanças climáticas. Vivemos isso intensamente nos últimos anos, então vamos alinhar estratégias conjuntas”, afirmou Riedel.

Segurança pública em foco

A reunião também avançou em ações conjuntas de segurança pública, com destaque para o combate ao crime organizado. Segundo Riedel, a integração entre os quatro estados, com inteligência compartilhada e trabalho harmônico, será essencial para resultados mais eficazes a partir de 2025.

“A atuação conjunta vai permitir um enfrentamento mais eficiente ao crime organizado, principalmente em áreas de fronteira e no combate a crimes interestaduais”, pontuou o governador.

Desenvolvimento sustentável até 2040

Outro ponto debatido foi o lançamento de um plano estratégico regional com metas até 2040, com foco em desenvolvimento sustentável. As propostas abrangem áreas como meio ambiente, educação, logística, segurança pública e infraestrutura. A ideia é alinhar políticas públicas que promovam crescimento econômico equilibrado entre os estados.

Articulação no Congresso e questões federativas

O encontro ainda discutiu agendas legislativas comuns, que devem ser levadas ao Congresso Nacional com mobilização das bancadas federais dos quatro estados. Entre os temas estão:

– Revisão do FPE (Fundo de Participação dos Estados);

– Tratado Internacional Rodoviário;

– Distribuição dos royalties do petróleo e gás natural;

– Regulamentação fundiária na faixa de fronteira.

Próximos passos

A expectativa é que o projeto do sistema de monitoramento climático avance para a fase de licitação até julho, com apoio técnico e financeiro do Banco Mundial. A iniciativa também prevê a inclusão de outros estados brasileiros e da iniciativa privada, para ampliar o alcance e os resultados da proposta.

Além de Eduardo Riedel (MS), participaram da reunião os governadores Eduardo Leite (RS), Jorginho Mello (SC) e o vice-governador do Paraná, Darci Piana, além de técnicos e consultores do Banco Mundial.

Com informações do governo de MS

