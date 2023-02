Governador prestigia posse do TJ e ressalta convergência entre Poderes

Na posse de presidente, vice e corregedor-geral do Tribunal de Justiça para o biênio 2023-2024, o governador Eduardo Riedel defendeu, na noite de quarta-feira (1º), a convergência entre os Poderes em benefício da população de Mato Grosso do Sul, respeitando a independência e autonomia.

O novo presidente da Corte é o desembargador Sérgio Fernandes Martins. Dorival Renato Pavan é o vice e Fernando Mauro Moreira Marinho, o corregedor-geral de Justiça.

O governador assumiu o compromisso de estar pronto para dialogar com a Corte para encontrar soluções visando beneficiar a população. “A Alta Direção do Tribunal de Justiça sempre encontrará à frente do Estado um governador aberto ao diálogo, motivado pelas causas coletivas, sensível aos esforços de promoção da equidade e comprometido com a soberania das Leis”.

Riedel lembrou ainda das parcerias com o Judiciário, como o programa Pintando e Revitalizando a Educação com Liberdade, em que instituições de ensino de Campo Grande foram contempladas com reformas por meio de mão de obra prisional, gerando economia de recursos públicos e beneficiando mais de 10 mil alunos.

“Aliás, neste campo, é importante lembrar aqui um dado emblemático do trabalho que vem sendo realizado no Mato Grosso do Sul: estamos entre os estados brasileiros com os maiores índices de presos estudando e trabalhando, passo fundamental para que aconteça efetivamente o processo de ressocialização”, ressaltou o governador.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.