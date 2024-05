Governador participa de eventos em Glória de Dourados e posse do novo Procurador-Geral de Justiça

O governador Eduardo Riedel participará nesta sexta-feira (3), de compromissos tanto no interior do estado quanto na Capital sul-mato-grossense. A primeira agenda pública será ao meio-dia, na cidade de Glória de Dourados, situada a 281 km de Campo Grande.

O governador marcará presença na 33ª Expoglória, evento tradicional que ocorre no Parque de Exposições da cidade. No final da tarde, já de volta à Capital, o governador participará da posse do novo Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso do Sul, Romão Avila Milhan Junior. A solenidade está marcada para as 18h30 e será realizada no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo.

Romão Avila Milhan Junior assumirá o comando do Ministério Público Estadual no biênio 2024/2026, sucedendo a Alexandre Magno Lacerda, que esteve à frente do órgão por dois mandatos. Sua eleição foi marcada por um alto índice de aprovação da classe, com 98,63% de votos favoráveis, obtendo 216 votos de um total de 219 eleitores.

O Ministério Público desempenha um papel fundamental na sociedade, sendo responsável pela fiscalização do poder público, pela defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos, como acesso à saúde e educação, e pela condução de ações penais contra aqueles que infringem a lei.

