Governador em exercício Barbosinha visita a Câmara Municipal e destaca crescimento de Mato Grosso do Sul

Na oportunidade, o Dr. Victor Rocha falou sobre a necessidade de melhorar a saùde pública da Capital

Nesta terça-feira (7), o governador em exercício de Mato Grosso do Sul, Barbosinha, esteve na Câmara Municipal de Campo Grande para uma visita institucional. O encontro foi marcado por discursos de alinhamento entre os poderes, com Barbosinha enfatizando o crescimento econômico do estado e a importância da parceria entre o Executivo estadual e o Legislativo municipal para implementar políticas públicas eficientes.

“Mato Grosso do Sul vive um momento de expansão e progresso. Para avançarmos ainda mais, precisamos fortalecer o diálogo com os vereadores, que estão diretamente conectados às demandas da população. Essa parceria é essencial para transformarmos desafios em soluções concretas”, afirmou Barbosinha.

Durante o encontro, o vereador e médico mastologista Dr. Victor Rocha destacou a urgência de oferecer uma saúde pública de qualidade, com foco na melhoria do atendimento à população. Ele mencionou o preocupante déficit financeiro enfrentado pela Santa Casa de Campo Grande, hospital que realiza cerca de 60% dos atendimentos de média e alta complexidade de MS, e a necessidade de esforços conjuntos para solucionar o problema.

“A Santa Casa desempenha um papel fundamental no atendimento hospitalar da nossa cidade e do estado. Precisamos unir forças para sanar o déficit financeiro que coloca em risco a assistência prestada à população. A saúde pública não pode esperar”, disse Victor Rocha.

O vereador também apresentou os resultados de dois importantes projetos liderados por ele: a Casa Rosa e a recém-criada Casa Azul. A Casa Rosa, que é referência nacional na luta contra o câncer de mama, já zerou filas de consultas, exames e biópsias para mulheres pelo SUS, com mais de 8 mil atendimentos realizados e 169 casos de câncer diagnosticados. A Casa Azul, que ampliará o atendimento para a saúde do homem na prevenção e diagnóstico do câncer de próstata. Também está em elaboração projeto para atender as demandas da Saúde da criança e do adolescente, é um novo passo na missão de oferecer cuidado integral à população.

“Enquanto a Casa Rosa segue salvando vidas e dando esperança às mulheres, a Casa Azul nasce para cuidar do homem. Também vamos cuidar da criança e do adolescente. Nosso objetivo é ampliar o acesso à saúde pública de qualidade, levando dignidade e esperança para todos”, enfatizou Dr. Victor Rocha.

Para o vereador tucano a visita consolidou o compromisso conjunto entre os poderes Executivo e Legislativo em Mato Grosso do Sul, reafirmando a prioridade de trabalhar pela saúde, bem-estar e desenvolvimento da população sul-mato-grossense.

Com informações de Assessoria.