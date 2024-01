Governador Eduardo Riedel retoma o comando do Executivo na segunda-feira

Em sua ausência assumiram o governo, o deputado Geron Claro e o vice-governador Barbosinha

Após período em recesso, o governador Eduardo Riedel (PSDB), voltará a comandar o Estado na segunda-feira (15). A licença foi autorizada pela Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), entre 26 de dezembro de 2023 a 14 de janeiro de 2024. Nesse período, o governador foi substituído, primeiro pelo presidente da Alems, deputado Gerson Claro (PP) de 26 de dezembro de 2023 a 1º de janeiro de 2024. E, posteriormente, pelo vice-governador, José Carlos Barbosa, o Barbosinha (PP), de 2 a 14 de janeiro de 2024.

Durante o tempo de descanso, Riedel compartilhou nas suas redes sociais momentos de lazer em família, como por exemplo, andando de skate e fazendo motocross, além de mensagens de felicitações de fim de ano. Destacou também ações, como o aumento do benefício do programa “Mais social”, que passou para R$ 450, com o primeiro pagamento realizado em janeiro.

Nos dias que estiveram como governadores em exercício, tanto Gerson Claro (PP), como Barbosinha, priorizaram realizar agendas nos seus respectivos redutos políticos. Gerson, visitou e autorizou obras no município de Sidrolândia e Barbosinha fez viagens pelo interior, passando por Dourados e região.

Entre as ações como interino, Gerson formalizou a regularização de três áreas em Paranaíba. Autorizou aditivo de mais de R$ 1 milhão para recapeamento em quatro bairros de Cassilândia e inaugurou a estrada que leva à Cooperativa Agroindustrial Alfa. “Cada pedaço de pavimento simboliza a união de esforços para fortalecer nosso Estado, favorecendo produtores, fornecedores e toda a população”, disse. Também, celebrou convênios que asseguram cerca de R$ 780 mil para a saúde em Novo Horizonte do Sul e modernização do Estádio Municipal de Sidrolândia, com R$ 1,6 milhão em investimentos.

Coube a Gerson Claro ainda, sancionar a Lei nº 6.183, projeto com objetivo de reduzir os valores das taxas cartorárias, que recebeu uma enxurrada de críticas de diversos segmentos.

Por sua vez, Barbosinha assinou diversas ordens de serviços para início de obras de infraestrutura em diversos municípios. Passou por Dourados, Angélica, Glória de Dourados, Deodápolis, Vicentina entre outros. Durante o período que substituiu Eduardo Riedel, Barbosinha empossou no dia 3 de janeiro, Viviane Luiza da Silva como secretária de Estado da Cidadania.

Entre as obras autorizadas pelo governador em exercício Barbosinha, está o início da terceira etapa da construção do Hospital Regional de Dourados.

