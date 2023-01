Governador é contrário a vandalismo e Sejusp cumpre prazo STF

O governador Eduardo Riedel (PSDB), seguiu para São Paulo para cumprir agendas e prontamente no domingo (8), se colocou contrário aos atos ocorridos em Brasília se posicionando através de sua rede social.

“É inaceitável na nossa democracia o uso da violência, o vandalismo e a depredação de patrimônio público e privado em quaisquer tipos de manifestações. Não podemos aceitar a afronta à democracia e ao Estado democrático de direito.”, defendeu governador Eduardo Riedel

No Estado o secretário de segurança Carlos Videira na manhã desta segunda-feira (9), deu ordem para que os acampamentos em frente ao CMO fossem retirados. Baseada nesta ordem emitiu seguinte nota:

A Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) informa que a decisão judicial será cumprida no prazo estabelecido pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

A Sejusp informa também que não recebeu, até o momento, nenhum pedido da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal requisitando envio de efetivo das forças policiais de Mato Grosso do Sul.

