Gleisi Hoffmann sai em defesa de Lula após comentário sobre “mulher bonita”

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, defendeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quinta-feira (13), após críticas ao comentário feito pelo chefe do Executivo em uma cerimônia no Palácio do Planalto. Durante o evento, Lula se referiu a Gleisi como uma “mulher bonita” ao justificar a escolha dela para o cargo de ministra das Relações Institucionais.

A declaração gerou reações imediatas nas redes sociais e críticas de opositores. Em sua conta na rede social X (ex-Twitter), Gleisi classificou os ataques como “oportunistas” e destacou o papel de Lula no empoderamento feminino.

“Oportunistas tentando desmerecer o presidente Lula. Gestos são mais importantes que palavras. Não teve e não tem outro líder como o presidente Lula que mais empoderou as mulheres. Não é qualquer líder que ousa lançar a primeira mulher presidenta do país, a primeira presidenta do PT, o que mais nomeou mulheres ministras, nas estatais, no BB, na CEF, no STM e outros tantos lugares”, escreveu Gleisi.

A ministra também rebateu críticas de adversários políticos, principalmente de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ela questionou a “moral” dos bolsonaristas, classificando-os como “misóginos” e “machistas”.

“Vocês esqueceram das entrevistas, dos vídeos em que Bolsonaro agrediu as mulheres, estimulando a violência política e física, o preconceito, o machismo? Canalhas, respeitem a inteligência do povo brasileiro!”, disparou Gleisi.

O episódio ocorreu na tarde de quarta-feira (12), durante o lançamento do programa de crédito consignado. Lula discursava sobre a importância de fortalecer a relação entre o Legislativo e o Executivo, mencionando os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Ao citar Gleisi, Lula destacou que escolheu a ministra para o cargo com o objetivo de estreitar o diálogo com o Congresso Nacional:

“É muito importante que venha aqui o presidente da Câmara e do Senado, porque uma coisa, companheiros, eu quero mudar e estabelecer uma relação com vocês. Por isso que eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra das Relações Institucionais. É que eu não quero mais ter distância com vocês”, disse Lula.

A fala gerou repercussão imediata, com setores da oposição classificando o comentário como inadequado e sexista. Já aliados de Lula, incluindo Gleisi, minimizaram a polêmica e destacaram o papel do presidente na inclusão de mulheres em cargos de poder.

O comentário de Lula dividiu opiniões nas redes sociais. Enquanto críticos acusaram o presidente de reforçar estereótipos de gênero, aliados saíram em defesa de Lula, argumentando que o contexto da fala foi político e não ofensivo.

A ministra Simone Tebet (Planejamento) afirmou que o Brasil vive um momento em que o respeito às mulheres deve ser tratado com seriedade, mas defendeu o histórico de Lula na promoção de políticas voltadas para as mulheres.

“O presidente Lula tem um histórico de valorização da mulher na política. Mas é sempre importante lembrar que o respeito ao nosso papel institucional vem antes de qualquer outra coisa”, declarou Tebet.

O Palácio do Planalto não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

