Giselle Marques afirma que não tem cargo em vista, pelo PT

A advogada Giselle Marques (PT) disse que não tem cargo em vista, pelo PT. Ela afirmou, ao jornal O Estado, que não vai assumir cargo no Ibama em Mato Grosso do Sul e que ainda não há definições, no partido.

Marques disputou eleição para o cargo de governadora, em 2022, erguendo as bandeiras do PT, se firmando como opositora do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos seus candidatos, no Estado.

A advogada destacou que chegou a receber convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de maneira informal, para estar junto a ele em Brasília, mas nada sobre um cargo específico.

“Logo após a eleição, tinha um convite diretamente do presidente Lula, que queria que eu estivesse com ele, lá em Brasília. Mas não conversamos sobre um cargo específico. A gente (o partido) tem feito algumas conversas, meu nome, tem sido cogitado para alguns cargos, mas nada concreto.”

Giselle pontua ainda que foi convidada para o Ibama no início do ano e, se for para ela contribuir com o governo, gostaria de fazê-lo no setor de elaboração de políticas públicas.

