Gerson participa do lançamento do Assomasul Gov MS 4.0 e destaca capacitação de gestores para inclusão social

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Gerson Claro (PP), participou nesta quinta-feira (11) do lançamento do Programa Assomasul Gov MS 4.0, na sede da entidade. Considerada a maior iniciativa de capacitação municipalista já realizada, a ação representa um marco na formação de gestores públicos e no fortalecimento das políticas de inclusão social em todo o Estado.

O evento contou com a participação do governador Eduardo Riedel, de prefeitos e gestores públicos e a presença especial do apresentador e empresário, Carlos Roberto Massa, o Ratinho, que é um dos representantes de ações voltadas à inclusão, reforçando a importância da iniciativa como espaço de união e aprendizado coletivo.

Para o deputado Gerson Claro, a capacitação de gestores amplia a capacidade das prefeituras de implementar políticas públicas que realmente transformam a vida da população.

“Temos buscado iniciativas que valorizem a inclusão e a educação, como a inauguração recente de um espaço dedicado às crianças na Assembleia Legislativa. Temos convicção de que, quando gestores públicos olham para a educação, enxergam não apenas um desafio, mas uma oportunidade de transformação. É pela inovação que conseguimos apoiar nossos municípios e responder às mudanças da sociedade. Esta capacitação traduz exatamente esse propósito, fortalecer a formação e abrir novos caminhos para políticas públicas mais inclusivas e eficazes”, destacou o presidente da ALEMS.

Com investimento de R$ 6,5 milhões, o programa é fruto da parceria entre a Assomasul e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação (SED/MS), e vai oferecer pós-graduação gratuita para servidores municipais em áreas essenciais como autismo, alfabetização e letramento, gestão do esporte, lazer e licitações.

O Assomasul Gov MS 4.0 dá continuidade ao Assomasul Itaipu 4.0, lançado no início do ano, que beneficiou 35 municípios da região Sul. Agora, com o novo programa, todos os 79 municípios do Mato Grosso do Sul passam a ter acesso a essa formação, consolidando uma rede estadual de qualificação voltada à inclusão e ao desenvolvimento social.