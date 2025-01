Gerson diz que é hora de deixar disputa eleitoral para trás e propõe união por Sidrolândia

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Gerson Claro, em visita ao município de Sidrolândia nesta quarta-feira (15), destacou a importância de superar as disputas eleitorais e focar na união de esforços para viabilizar projetos e obras que tragam melhorias concretas para a população de Sidrolândia. Durante encontros com o prefeito Rodrigo Basso e com vereadores do município, Gerson reafirmou seu compromisso em colaborar para o avanço da cidade, que historicamente enfrentou divisões políticas prolongadas.

“A disputa eleitoral acabou e deve ficar circunscrita aos três meses de campanha. Não interessa a ninguém, muito menos ao povo, que se mantenha armado o palanque ao longo dos 4 anos. Temos de olhar pra frente, fortalecer o que une a quem está na vida pública. O foco agora é trabalhar pela entrega de resultados, sem que cada um renuncie as próprias convicções. A riqueza da democracia está justamente na capacidade de tolerar e respeitar o contraditório”, destacou. Gerson citou um princípio que é a base da vida em sociedade.” Ninguém é dono da verdade. Quem ouve mais, erra menos “, destacou o presidente da ALEMS para quem essa é uma lição que nenhum gestor público pode esquecer na hora de tomar decisões, escolher prioridades.

Entre as principais demandas apresentadas pelo prefeito Rodrigo Basso durante o encontro estão a construção do contorno rodoviário de Sidrolândia, o acesso ao Frigorífico Balbinos pela MS-162 e a duplicação da BR-060. “São obras que exigem grandes investimentos, e a união entre lideranças locais será essencial para sensibilizar o Governo do Estado e a União a alocarem recursos nesses projetos”, explicou Gerson.

