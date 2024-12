Gerson destaca avanços e fortalecimento da segurança pública durante entrega de viaturas

58 municípios serão beneficiados com novas viaturas para forças de segurança

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Gerson Claro, destacou nesta segunda-feira (16) o compromisso da ALEMS no fortalecimento de ações para a segurança de Mato Grosso do Sul. O presidente participou da solenidade de entrega de 77 novas viaturas que farão parte das frotas da Polícia Militar, Polícia Civil e Coordenadoria Geral de Perícias, beneficiando 58 municípios. As viaturas foram entregues através da parceria do Governo do Estado e Ministério da Justiça pelo Fundo Nacional de Segurança Pública.

“Os números da segurança pública em Mato Grosso do Sul são importantes e quando acompanhamos as estatísticas e índices ficamos orgulhosos que se trata não apenas de um Estado com sensação de segurança, mas com uma realidade diferente de que vemos em outros estados. No que diz respeito a segurança podemos reafirmar que Mato Grosso do Sul vive em um estado de plena segurança, e no que depender da ALEMS vamos continuar com o empenho em manter o estado seguro e dos sonhos para as futuras gerações”, destacou Gerson.

O evento de entrega de viaturas contou com a participação do governador Eduardo Riedel, da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, da senadora Tereza Cristina, do senador Nelson Trad Filho, além de deputados federais e estaduais, e representantes das Forças de Segurança do Estado.

As novas viaturas beneficiarão a população de 58 municípios, entre eles Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, e Corumbá. Serão destinadas 40 viaturas para a Polícia Militar, 20 viaturas para a Polícia Civil e 17 para a Coordenadoria Geral de Perícias. A aquisição das viaturas conta com um investimento de mais de R$ 22 milhões em emendas parlamentares da bancada federal.

Com informações de Assessoria.