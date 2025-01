Gerson Claro reforça compromissos com o desenvolvimento de Selvíria em visita ao município

Nesta quinta-feira (23), o presidente da ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), deputado Gerson Claro, esteve no município de Selvíria, onde se reuniu com o prefeito Jaime Soares Ferreira, vereadores e lideranças locais. A visita marcou o início das ações de planejamento para o desenvolvimento dos municípios em 2025, com foco em ouvir as demandas prioritárias da região.

As reuniões reforçam a política municipalista defendida pelo presidente da ALEMS, priorizando o fortalecimento e o crescimento das cidades de Mato Grosso do Sul. Durante a reunião, Gerson Claro destacou o papel da Assembleia Legislativa em intermediar as demandas municipais junto ao Governo do Estado, viabilizando projetos essenciais para a população.

“Hoje discutimos pautas fundamentais como habitação, educação, o linhão de energia, o trajeto do trilho e, claro, a tão aguardada MS-444. Essa obra é uma dívida e estamos comprometidos em avançar na licitação do projeto e garantir que o primeiro trecho da rodovia seja iniciado ainda no primeiro semestre deste ano,” destacou Gerson Claro.

O presidente também reforçou o compromisso em dar transparência às responsabilidades de cada esfera de governo, explicando que a Assembleia Legislativa trabalha para direcionar essas demandas ao Estado. “Nosso papel é ser a ponte entre essas demandas e as soluções,” pontuou. “Muitas vezes, as cobranças feitas ao prefeito ou aos vereadores precisam ser resolvidas em conjunto ao Governo do Estado” explicou Gerson.

A visita do deputado Gerson Claro reafirma o diálogo contínuo e o compromisso da Assembleia Legislativa em trabalhar para melhorar a qualidade de vida da população Sul-mato-grossense.