Gerson Claro reforça a importância da conscientização sobre o enfrentamento ao Tráfico de Pessoas

O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Gerson Claro, participou nesta terça-feira (30) do I Seminário Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, realizado no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo. O evento, que reuniu especialistas, autoridades e membros da sociedade civil, teve como objetivo discutir estratégias eficazes para combater este crime que afeta milhares de pessoas no Brasil e no mundo.

Durante o seminário, foi destacada a importância da Campanha Coração Azul, celebrada no dia 30 de julho. Instituída no Estado pela Lei 6.083 de 2023, de autoria do deputado Gerson Claro, a campanha visa aumentar a conscientização da população sobre o tráfico de pessoas, desenvolver ações de prevenção, identificar e apoiar as vítimas, além de promover o fim da impunidade para os envolvidos nesse crime.

Em seu discurso, o deputado Gerson Claro enfatizou a necessidade de união e esforço coletivo para combater o tráfico de pessoas. “Me apresentaram números e falaram do crime. Eu fiquei estarrecido e comprometido em contribuir no combate. É importante a conscientização de que nós precisamos cuidar disso e ter esse enfrentamento no Mato Grosso do Sul. Ainda há muito o que fazer. Como na questão do enfrentamento do crime contra a mulher, especialmente o feminicídio”.

O presidente da ALEMS também ressaltou a importância de ações preventivas, além do combate direto ao crime.

“Não podemos ficar só no combate, nós temos que trabalhar a prevenção. O primeiro seminário é o motivo de que a gente tem que manter a capacidade de indignação, porque nós, que temos responsabilidade com a sociedade moderna, uma sociedade que busca a melhoria da qualidade de vida e que busca não deixar ninguém para trás. Então, em nome da Assembleia Legislativa, fica aqui o nosso registro de indignação e o nosso compromisso de, dentro dos limites da nossa competência, fazer o possível pra que esse debate chegue em todas as casas e a gente toque o mínimo de humanidade que nós”, destacou o presidente.

O tráfico de pessoas é uma grave violação dos direitos humanos que envolve o recrutamento, transporte, transferência, abrigo ou acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou uso da força, engano ou outras formas de coação, com o propósito de exploração. Essa exploração pode ser sexual, trabalho forçado, servidão doméstica, mendicância forçada, casamento servil, remoção de órgãos, entre outras.