Gerson Claro agradece apoio dos colegas e reafirma compromisso com a transparência da gestão da ALEMS no biênio 2025/2026

A atual Mesa Diretora da Assembleia Legislativa deve ser reeleita por aclamação nesta quarta-feira (12) para administrar a Assembleia Legislativa no biênio 2025/2026. Os deputados Coronel David e Zé Teixeira, manifestaram apoio a recondução dos deputados Gerson Claro (PP), na presidência; Renato Câmara, 1ª-vice presidência; Zé Teixeira, 2ª-vice-presidência; Mara Caseiro, 3ª-vice-presidência; Paulo Correa, 1º secretário; Pedro Kemp, 2º secretário e Lucas de Lima, 3º secretário.

“Em nome dos demais integrantes da Mesa, agradeço o apoio dos colegas o que aumenta nossa responsabilidade para atender suas expectativas de fortalecer o papel institucional do parlamento estadual, manter o protagonismo da Casa nos debates de interesse da sociedade, sempre na perspectiva de construir consensos e sem renunciar as suas prerrogativas, tem empenhado na entrega de resultados em favor da população”, destacou Gerson, que deixou claro o seu entendimento sobre o seu trabalho como presidente.

“O parlamento é a casa da democracia, administrada de forma colegiada. Quem ocupa a presidência, exerce o papel do síndico, escolhido pelos outros 23 condôminos, com os mesmos direitos e prerrogativas”, comentou Gerson.

Dirigindo-se ao deputado Coronel David, que se somou aos demais colegas favoráveis a recondução dos atuais integrantes da Mesa Diretora, o presidente da ALEMS, enalteceu o trabalho do colega de parlamento. “Vossa excelência é um deputado que exerce com retidão e competência o mandato que o povo lhe outorgou, continuará tendo o nosso respeito e admiração”, destacou.

