Geraldo Alckmin lidera viagem oficial ao México para ampliar comércio em meio a tarifas dos EUA

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin (PSB), lidera nesta semana uma viagem oficial do governo brasileiro ao México. A missão tem como objetivo fortalecer as relações comerciais, em meio ao aumento de tarifas de 50% imposto pelo governo do presidente Donald Trump a produtos e exportações brasileiras.

As agendas estão previstas para os dias 27 e 28 de agosto, quarta e quinta-feira. A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, deve receber autoridades brasileiras e se reunir com Alckmin. A comitiva também inclui empresários de diversos setores.

A viagem foi definida no fim de julho, após conversa telefônica entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Sheinbaum, quando ambos acordaram as datas de 27 e 28 de agosto.

Oportunidades de mercado

No sábado (23), Alckmin afirmou durante evento em São Paulo que o Brasil mantém uma “corrente de comércio com o México significativa”, destacando oportunidades de expansão em agroindústria, biocombustível, energia e saúde.

O vice-presidente também é protagonista nas negociações sobre as sobretaxas impostas pelos EUA e afirmou que trabalha “permanentemente” para reduzir as tarifas.

“Se depender de nós, [o tarifaço] acaba amanhã”, declarou Alckmin, reforçando o empenho do governo em minimizar os impactos sobre o comércio brasileiro.

A visita ao México é vista como estratégica para ampliar parcerias e buscar alternativas de mercado frente à alta de tarifas aplicada pelos Estados Unidos.

Com informações do SBT News

