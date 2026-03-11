Filiado ao Novo, Catan busca nomes para montagem de chapas

Cotada, Gianni Nogueira mantém diálogo com diferentes partidos, mas declarou que ainda não há definição - Foto: Brunna Paula
Cotada, Gianni Nogueira mantém diálogo com diferentes partidos, mas declarou que ainda não há definição - Foto: Brunna Paula

Recém-filiado ao Partido Novo e pré-candidato ao Governo do Estado, o deputado estadual João Henrique Catan (Novo) tem intensificado as articulações políticas em Mato Grosso do Sul e afirma estar dialogando com diferentes lideranças da direita para fortalecer um novo projeto eleitoral no Estado. Entre os nomes com quem mantém conversas está a vice-prefeita de Dourados Gianni Nogueira (PL), apontada como possível candidata ao Senado.

Segundo Catan, o objetivo é ampliar a base de nomes ligados ao campo conservador e construir chapas competitivas para as eleições. Ele afirma que o Novo pretende apresentar candidatos para diferentes cargos.

“A Gianni é um quadro importante, eu acho que qualquer partido a reconheceria pela sua qualidade, pelo seu preparo, pela sua história, que também construiu na direita e também dentro do PL. Eu estou conversando com todos os atores da direita porque enxergamos que foi feito um jogo para dificultar a vida dos verdadeiros protagonistas desse campo político”, disse o parlamentar.

Catan destacou que o diálogo com lideranças políticas faz parte de um movimento natural de construção partidária. “Seria uma honra poder recebê-la no nosso projeto”, afirmou, ao comentar a possibilidade de filiação de Gianni ao Novo.

Além dela, o deputado também confirmou conversas com o prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro (PL). Apesar disso, evitou antecipar decisões sobre eventuais candidaturas.

“É muito cedo para falar qualquer tipo de decisão que a gente vai enfrentar lá na frente, na convenção. O que posso dizer é que estamos convidando novas pessoas para um novo projeto da direita no Mato Grosso do Sul. Vai ter chapa para deputado federal, estadual e Senado, e está ficando bem calibrada”, afirmou.

Giro pelo interior
Catan também relatou que tem percorrido municípios do interior para ampliar o diálogo político e apresentar a proposta do partido. Nos últimos dias, ele esteve em cidades como Dourados, Rio Brilhante, Três Lagoas, Corumbá, Nova Alvorada do Sul, Paranaíba, Camapuã, Costa Rica e Chapadão do Sul.

De acordo com ele, a movimentação busca abrir espaço para lideranças que se sentem limitadas em outras siglas. “Todas as pessoas que estão enxergando a possibilidade de um caminho diferente, com preparo para o Mato Grosso do Sul, estão vindo conversar conosco”, disse.

Gianni confirma conversas com partidos
Presente na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (10), Gianni Nogueira afirmou que mantém diálogo com diferentes partidos e que ainda não há definição sobre o futuro partidário.

Ela lembrou que iniciou a pré-campanha ao Senado em março de 2025, quando recebeu apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro durante um encontro com mulheres.

“Comecei minha pré-campanha no dia 12 de março de 2025, quando o presidente Bolsonaro participou por vídeo de uma reunião que fiz no Dia da Mulher e disse que gostaria de indicar uma mulher douradense para a vaga de Senado dentro do PL”, afirmou.

Gianni destacou que o cenário político estadual ainda está em formação e que as decisões devem ocorrer após uma rodada de conversas entre partidos e lideranças.

“Os partidos estão se mobilizando, pesquisas estão sendo feitas e os desenhos políticos mudam todos os dias. Temos uma janela partidária que termina no fim do mês, então este é um período de muitas conversas”, explicou.

Questionada sobre a possibilidade de deixar o Partido Liberal (PL), ela disse que diferentes cenários estão sendo avaliados. “Existem muitas possibilidades”, concluiu.

Por Brunna Paula

 

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *