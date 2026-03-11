Filiado ao Novo, Catan busca nomes para montagem de chapas

Recém-filiado ao Partido Novo e pré-candidato ao Governo do Estado, o deputado estadual João Henrique Catan (Novo) tem intensificado as articulações políticas em Mato Grosso do Sul e afirma estar dialogando com diferentes lideranças da direita para fortalecer um novo projeto eleitoral no Estado. Entre os nomes com quem mantém conversas está a vice-prefeita de Dourados Gianni Nogueira (PL), apontada como possível candidata ao Senado.

Segundo Catan, o objetivo é ampliar a base de nomes ligados ao campo conservador e construir chapas competitivas para as eleições. Ele afirma que o Novo pretende apresentar candidatos para diferentes cargos.

“A Gianni é um quadro importante, eu acho que qualquer partido a reconheceria pela sua qualidade, pelo seu preparo, pela sua história, que também construiu na direita e também dentro do PL. Eu estou conversando com todos os atores da direita porque enxergamos que foi feito um jogo para dificultar a vida dos verdadeiros protagonistas desse campo político”, disse o parlamentar.

Catan destacou que o diálogo com lideranças políticas faz parte de um movimento natural de construção partidária. “Seria uma honra poder recebê-la no nosso projeto”, afirmou, ao comentar a possibilidade de filiação de Gianni ao Novo.

Além dela, o deputado também confirmou conversas com o prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro (PL). Apesar disso, evitou antecipar decisões sobre eventuais candidaturas.

“É muito cedo para falar qualquer tipo de decisão que a gente vai enfrentar lá na frente, na convenção. O que posso dizer é que estamos convidando novas pessoas para um novo projeto da direita no Mato Grosso do Sul. Vai ter chapa para deputado federal, estadual e Senado, e está ficando bem calibrada”, afirmou.

Giro pelo interior

Catan também relatou que tem percorrido municípios do interior para ampliar o diálogo político e apresentar a proposta do partido. Nos últimos dias, ele esteve em cidades como Dourados, Rio Brilhante, Três Lagoas, Corumbá, Nova Alvorada do Sul, Paranaíba, Camapuã, Costa Rica e Chapadão do Sul.

De acordo com ele, a movimentação busca abrir espaço para lideranças que se sentem limitadas em outras siglas. “Todas as pessoas que estão enxergando a possibilidade de um caminho diferente, com preparo para o Mato Grosso do Sul, estão vindo conversar conosco”, disse.

Gianni confirma conversas com partidos

Presente na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (10), Gianni Nogueira afirmou que mantém diálogo com diferentes partidos e que ainda não há definição sobre o futuro partidário.

Ela lembrou que iniciou a pré-campanha ao Senado em março de 2025, quando recebeu apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro durante um encontro com mulheres.

“Comecei minha pré-campanha no dia 12 de março de 2025, quando o presidente Bolsonaro participou por vídeo de uma reunião que fiz no Dia da Mulher e disse que gostaria de indicar uma mulher douradense para a vaga de Senado dentro do PL”, afirmou.

Gianni destacou que o cenário político estadual ainda está em formação e que as decisões devem ocorrer após uma rodada de conversas entre partidos e lideranças.

“Os partidos estão se mobilizando, pesquisas estão sendo feitas e os desenhos políticos mudam todos os dias. Temos uma janela partidária que termina no fim do mês, então este é um período de muitas conversas”, explicou.

Questionada sobre a possibilidade de deixar o Partido Liberal (PL), ela disse que diferentes cenários estão sendo avaliados. “Existem muitas possibilidades”, concluiu.

Por Brunna Paula

