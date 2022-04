Federação de PT-PV-PC do B anunica cotas étnicas e 30% de mulheres na diretoria

A federação entre os partidos brasileiros PV, PC do B e PT, anunciou por meio do seu Estatuto que 30% das vagas da coordenação da união de partidos será ocupada por mulheres e outros 20% serão reservados a cotas étnico-raciais.

De acordo com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, a iniciativa visa reproduzir o que está definido em lei em relação a candidaturas.

A união entre as silgas foi aprovada pelo diretório nacional do PT na última quarta-feira (13) em reunião em São Paulo. Na reunião, foi ratificada a indicação do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB) para ocupar a vaga de vice na chapa com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na ocasião, também foram discutidas a proposta de estatuto e a carta programa da federação que serão levadas ao debate com as legendas.

