Executiva nacional intervém no PRTB de MS e afasta Contar da presidência

A direção nacional do PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro) decidiu intervir no diretório estadual de Mato Grosso do Sul e afastar seu presidente, o ex-deputado Capitão Contar. O motivo seria a não prestação de contas da campanha eleitoral de 2022 e infidelidade partidária. Contar, recentemente, foi convidado a ingressar no PL, partido do ex-presidente Jair Bolsoanro.

A medida, aprovada por unanimidade, além de atingir o ex-deputado estadual Capitão Contar, que disputou o governo do Estado no ano passado, afastou todos os demais membros do diretório estadual, dentre os quais a empresária Yara Diniz Contar, esposa do ex-parlamentar.

A intervenção foi decidida em reunião extraordinária que aconteceu no domingo (2), segundo informou Cleber Teixeira, primeiro-secretário da Executiva Nacional do PRTB. Segundo ele, o estatuto do partido estabelece que antes de terem encaminhado as contas eleitorais de campanha de 2022 ao Tribunal Regional Eleitoral, os dirigentes estaduais deveriam obrigatoriamente encaminhá-las para análise do diretório nacional. “Prevista no estatuto, a regra tem de ser seguida à risca, para que antes de ser enviada ao TRE pudéssemos analisar a existência de eventual erro na prestação de contas, algo que pode prejudicar o partido em nível nacional”, explicou Cleber Teixeira.

Infidelidade

Em função do descumprimento do que estabelece estatuto, Capitão Contar e os demais membros do diretório também responderão por infidelidade partidária no Conselho de Ética do PRTB. “Todos terão direito ao contraditório e à ampla defesa”, disse Cleber Teixeira, ao informar que diretórios de outros Estados também sofreram intervenção.

De acordo com o dirigente partidário, a expectativa é que até esta sexta-feira (7) seja nomeado o interventor em Mato Grosso do Sul. Caso os dirigentes não sejam punidos, poderão retornar aos seus cargos no Diretório Estadual. Do contrário, será eleita nova diretoria executiva após o fim das apurações.

Além de Capitão Contar, presidente da sigla, foram afastados Helano Holanda de Almeida (1º vice-presidente), Antônio Abel Cardoso Martins (2º vice-presidente), Yara Diniz Contar (1ª secretária), Joseane Paz dos Santos (2ª secretária), Rogers Valério (1º tesoureiro) e Fabiane Cristine Lopes dos Santos (2ª tesoureira). (Com VoxMS)

[Alberto Gonçalves– O ESTADO DE MS]

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.