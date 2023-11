Marcelo Migliolli é o novo secretário de infraestrutura e serviços públicos em Campo Grande

O ex-secretário de Obras de Reinaldo Azambuja (PSDB), Ednei Marcelo Migliolli foi convidado pela Prefeita de Campo Grande Adriane Lopes (PP), a chefiar a Sisep (Secretaria Municipal De Infraestrutura E Serviços Públicos). A posse é realizada nesta terça-feira (7).

Migliolli é reconhecido também como ex-diretor-presidente da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos). Natural de São José do Rio Preto, o engenheiro civil formado pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) confirmou a informação para a reportagem.

Marcelo assume o cargo no lugar de Domingos Salib Neto, que não chegou a assumir um ano completo na gestão, após a exoneração de Rudi Fioresi em janeiro de 2023. A nomeação deve ser oficializada por meio do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande).