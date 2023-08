Ex-presidente Temer tem agenda confirmada em MS para setembro

O ex-presidente da República, Michel Temer (MDB), tem programada uma visita a Mato Grosso do Sul no próximo mês de setembro, onde cumprirá uma intensa agenda em diversos municípios do Estado. A confirmação da visita foi realizada pelo ex-ministro Carlos Marun, em entrevista ao jornal O Estado.

A visita de Temer estava agendada, anteriormente, para o mês de março, mas, devido a uma doença cardíaca, na época, do deputado Zeca do PT, a agenda foi cancelada.

Segundo Marun, a agenda de Michel Temer será marcada por compromissos de relevância política e reconhecimento por suas contribuições para o desenvolvimento do Estado, durante seu período como presidente da República. A visita está prevista para os dias 21 e 22 de setembro e compreenderá passagens por Campo Grande, Bonito e Porto Murtinho.

“Estive com o [ex-]presidente Michel Temer e essa agenda tem tudo para ser conclusiva. Ele vem para MS no dia 21 e à tarde participa da criação da Comissão da Rota Bioceânica, na Assembleia Legislativa, a convite do deputado José Orcírio (Zeca do PT). Depois, participa de solenidade em Bonito, de homenagem aos que contribuíram com o turismo da cidade e ele, em seu governo, fez isso. No outro dia, visita a obra de construção da ponte em Porto Murtinho”, disse Marun, reforçando que o convite para a estadia no Mato Grosso do Sul partiu do deputado Zeca do PT, como uma forma de reconhecimento ao emedebista para o início das obras da Rota Bioceânica.

No dia 21, o ex-presidente participará da criação da Frente Parlamentar de Acompanhamento da Rota Bioceânica, na Assembleia Legislativa, a convite do deputado José Orcírio, mais conhecido como Zeca do PT. A tarde será dedicada a essa importante discussão, que visa impulsionar a integração e o desenvolvimento econômico da região por meio da ligação entre os oceanos Atlântico e Pacífico.

Além disso, Temer será homenageado, juntamente com o presidente do Paraguai, Mario Abdo, o Marito, pela Assembleia Legislativa. Segundo Marun, a honraria reconhece os esforços e contribuições de ambos os líderes para a estabilidade e o crescimento na região.

A agenda de Temer o levará a Bonito, onde será homenageado em uma solenidade, em reconhecimento à sua colaboração para o desenvolvimento do turismo na cidade durante seu mandato presidencial. A cerimônia tem a entrega o Prêmio Piraputanga de Turismo e celebrará aqueles que contribuíram significativamente para o florescimento da indústria turística em Bonito, sendo Temer uma figura-chave nesse processo.

Além das atividades em Bonito, no dia seguinte, 22 de setembro, Temer e Marito farão uma visita à obra de construção da ponte em Porto Murtinho, um projeto emblemático para a região e que promete fortalecer ainda mais os laços entre o Brasil e o Paraguai.

O ex-governador André Puccinelli, bem como diversos vereadores e deputados do MDB, participarão ativamente desses compromissos, demonstrando a relevância política e institucional da visita do ex- -presidente. “Parte do evento é na Assembleia Legislativa e lideranças do MDB se farão presentes”, disse o ex-governador.

Articulações políticas

Temer é conhecido pelo seu alto poder de persuasão política e deve conversar com os correligionários sul-mato- -grossenses sobre as eleições de 2024. O MDB vem tentando se fortalecer com renovação de diretórios e alianças pontuais com partidos, sendo um deles o PSDB. A ideia do presidente de honra, André Puccinelli, é percorrer todo o interior do Estado em reuniões para chamar mais companheiros e simpatizantes a aderirem ao projeto.

O presidente estadual do MDB, deputado Junior Mochi, destaca que o plano principal do partido, além das disputas na majoritária, é triplicar a bancada de vereadores em todos os municípios. Essa estratégia busca fortalecer o MDB nos âmbitos municipal e estadual, aumentando a representatividade da legenda e possibilitando maior influência política.

Nas cidades de Dourados, Aquidauana e Corumbá, o MDB já tem nomes de pré-candidatos definidos. O deputado estadual Renato Câmara é o pré-candidato pelo partido em Dourados, e a expectativa é de que essas candidaturas se consolidem e atraiam apoio nas respectivas localidades. Em Campo Grande, o pré-candidato, até o momento, é o ex-governador Puccinelli.

O MDB de Mato Grosso do Sul mostra-se mobilizado e determinado a participar ativamente do processo eleitoral de 2024, buscando conquistar espaço político para trabalhar em prol da população e dos interesses do Estado. Com líderes engajados e uma estratégia bem definida, a legenda espera obter sucesso nas eleições municipais e fortalecer suas bases para futuras disputas.

Por – Rayani Santa Cruz

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.