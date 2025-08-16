Ex-presidente Jair Bolsonaro é diagnosticado com esofagite, gastrite e infecções pulmonares antigas

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou por uma bateria de exames neste sábado (16), no Hospital DF Star, em Brasília, onde permaneceu internado por cerca de cinco horas. O boletim médico divulgado pela unidade confirmou diagnósticos de esofagite e gastrite persistentes, além de sinais de infecções pulmonares antigas.

De acordo com os médicos, os exames de imagem e laboratoriais apontaram duas infecções pulmonares recentes, provavelmente relacionadas a episódios de broncoaspiração, quando alimentos ou líquidos chegam aos pulmões. A endoscopia também mostrou que a esofagite e a gastrite ainda estão presentes, embora em menor intensidade, exigindo a continuidade do tratamento medicamentoso.

O ex-presidente deverá manter cuidados com hipertensão, refluxo gastroesofágico e adotar medidas para prevenir novas broncoaspirações.

Bolsonaro deu entrada no hospital às 9h e recebeu alta às 13h58. A ida à unidade foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que determinou que a defesa apresente um atestado médico de comparecimento em até 48 horas.

Desde o atentado a faca durante a campanha eleitoral de 2018, Bolsonaro realiza acompanhamentos médicos regulares para tratar complicações decorrentes da lesão.