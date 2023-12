Estado de MS é estratégico na política de agricultura familiar do Ministério Agrário

“Em Mato Grosso do Sul estão localizados o maior assentamento rural do mundo, na antiga fazenda Itamarati e a cidade com o maior número de assentamentos, que é Sidrolândia, além de que foi em Nioaque o primeiro Pronaf Indígena e, por isso, o Ministério do Desenvolvimento Agrário tem o Estado como estratégico para o desenvolvimento de projetos que atendam a população de assentados.” Esta foi uma das afirmações de Thiago Borges, assessor especial do Ministério do Desenvolvimento Agrário, ao comentar sobre a proposta de trazer cursos para estimular a graduação para filhos de homens do campo.

O Ministério de Desenvolvimento Agrário, sob o comando do ministro Paulo Teixeira, foi refundado no atual governo Lula e, por isso, algumas políticas que haviam sido extintas tiveram de ser recriadas e isso se deu ao longo deste ano, para que em 2024 possam ser colocadas em execução, novamente. “A ideia é buscar o fortalecimento das mulheres, que em muitos casos são as responsáveis pelo sustento das famílias e incentivando os jovens a permanecerem no campo e isso só vai ser possível se tivermos estrutura e recursos para produzirem, não só para a subsistência, mas também para a comercialização de sua produção”, afirmou Thiago Borges.

“Temos que ter uma política voltada para a agricultura familiar com a implantação de infraestrutura que vai desde a energia elétrica, possibilidade de aquisição de pequenas máquinas, acesso à internet, além de viabilizar linhas de financiamentos, bem como propiciar meios de escoamento para a produção.” Assim afirmou Thiago Borges, que também ressaltou a importância do cooperativismo no avanço nas discussões que envolvam a agricultura familiar e seus atores.

Agricultura familiar

Thiago Borges disse estar trabalhando junto à Agraer, buscando a viabilização de propostas que contemplem comunidades quilombola e indígenas, onde, além do incentivo ao crescimento econômico, há questões graves, como o combate à desnutrição que seria incentivado com programas como o de Quintais Produtivos, onde as famílias seriam incentivadas a produzir hortaliças que consomem e com isso passariam a ter na mesa produtos livres de agrotóxicos.

O próximo ano deve ser marcado pela volta de políticas destinadas ao fortalecimento da agricultura familiar, aliada aos novos tempos da produção de alimentos, que leva em conta a agroecologia e a utilização de bioinsumos. “Hoje, o mundo inteiro está preocupado com a consolidação de uma economia sustentável e a preservação do planeta que, dentre outras coisas, passa pela busca do combustível do futuro, que pode ser tanto o hidrogênio verde quanto o biodiesel.”

De acordo com Thiago Borges, além do orçamento federal, outras tratativas junto a organismos internacionais estão em andamento para garantir recursos financeiros, para que o setor incremente a produção nos assentamentos rurais, povos indígenas e comunidades de pescadores e quilombola. “A ordem do presidente Lula é acabar com a fome junto a essas comunidades”, informa Thiago.

Sul-Mato-Grossense

Thiago Borges fez questão de destacar que é sul-mato- -grossense, nascido em Jardim e que formou-se em física, pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, em Dourados. Radicado em Brasília, ele também destaca que sempre foi filiado ao PT e apesar de ainda jovem, pôde utilizar a experiência que adquiriu em Brasília para trabalhar pelo Estado.

O assessor especial do MDA (Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar), Thiago Borges, diz que a pasta é responsável pelas políticas públicas que abrangem a agricultura familiar; a reforma agrária; a regularização fundiária e de territórios quilombolas; o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar; a assistência técnica e extensão rural; e a educação no campo.

“Mato Grosso do Sul, vive um novo momento na sua história, com a obra da Rota Bioceânica, atraindo empresas e pessoas, exatamente quando o Estado também ganha em importância política, pois tem duas ministras no atual governo, e também já assegurou recursos por meio do PAC que podem ser somados ao Programa BID-Pantanal. Eu espero trabalhar junto ao MDA para implantar uma política que consolide a agricultura familiar como produtora de riquezas no Estado” concluiu Thiago Borges.

Por – Laureano Secundo

