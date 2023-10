Escola Municipal Agrícola de Rochedinho recebe a implantação de ensino médio

A prefeita Adriane Lopes vem se destacando por ter um olhar atento às necessidades dos distritos de Campo Grande e por realizar uma administração que promove alinhamentos estratégicos geradores de resultados positivos para toda a população. Um dos principais focos de sua gestão é a melhoria do setor da educação e, nesta semana, um exemplo desse compromisso foi a viabilização e anúncio da implantação do ensino médio na Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco, no distrito de Rochedinho.

Com essa iniciativa, os alunos do distrito terão, pela primeira vez na história de Rochedinho, a oportunidade de concluir o ensino médio sem a necessidade de deslocamento por quilômetros, até uma unidade escolar na zona urbana. A implantação do ensino médio no distrito de Rochedinho viabilizada pela prefeita Adriane soma a uma nova realidade: de que as regiões mais afastadas estão na mira da gestão e não serão excluídas.

Atendeu a demanda

Para atender a uma demanda antiga da população de Rochedinho, a prefeita Adriane Lopes, em colaboração com as equipes da Semed (Secretaria Municipal de Educação), estabeleceu parcerias com a SED-MS (Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul). Isso ocorreu porque, por via de regra, as escolas da Reme (Rede Municipal de Ensino) só oferecem até o ensino fundamental.

Em busca de soluções que proporcionem maior qualidade de ensino aos alunos, a prefeita enfatizou que a escola integral, que já atende alunos do grupo 4 até o 9º ano do ensino fundamental, possui a capacidade ideal para oferecer o ensino de nível médio, garantindo a continuidade dos estudos aos alunos locais.

O planejamento alinhado pela prefeita Adriane, juntamente com o apoio de todas as partes envolvidas, permitirá que a Semed forneça estrutura e logística interna, enquanto a SED se encarregará da alimentação e do custeio dos professores. Serão construídas três salas de aula, sendo 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, gradativamente, até 2026, sendo que no ano letivo de 2024, os atuais alunos do 9º ano nem precisarão mudar de unidade escolar, já que poderão se matricular no primeiro ano.

Desde que assumiu o mandato, a prefeita Adriane Lopes enfatiza que a educação é uma de suas principais bandeiras e lutas. Ela demonstra seu compromisso com ações concretas, projetos saindo do papel para atender a população que vive nos distritos.

“Enquanto nós, como poder público municipal, formos provocados, faremos o possível para atender todos os pedidos e solicitações dos nossos munícipes. E, principalmente, não esquecendo dos nossos distritos, que são tão importantes para Campo Grande. Essa escola com ensino médio é só o começo de grandes realizações”, disse Adriane Lopes.

Por – Michelly Perez

