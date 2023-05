Empresário André Guimarães apresenta-se para disputar a Prefeitura de Nioaque

“Nioaque precisa de obras para melhorar a saúde e de uma administração que promova geração de emprego e renda”. Esta foi a afirmação do advogado e comerciante André Guimarães, que vem sendo convidado por diversos partidos para assumir uma candidatura a prefeito, nas eleições de 2024.

O empresário, que teve importante atuação nos bastidores da política do município, em visita à redação do jornal O Estado, disse que tem procurado conversar com os diversos segmentos da sociedade de Nioaque, para a construção de um projeto de consenso, que faça a cidade sair da estagnação administrativa em que vive há alguns anos.

Um dos pontos destacados pelo empresário está relacionado ao setor da saúde, pois o único hospital do município é bem deficiente e não tem condições prestar atendimento de emergência.

Nioaque está localizada a 160 quilômetros da Capital e é necessário que o hospital da cidade tenha condições de atender casos de emergência e não se trata apenas das pessoas mais carentes. “Um caso emblemático, que é um aparelho de raio X que foi destinado ao hospital há mais de um ano e até hoje não foi instalado”, afirmou André Guimarães.

“A cidade de Nioaque tem permanecido atrás de outros municípios, como Jardim, Anastácio, Maracaju e Guia Lopes, que vivem em franco desenvolvimento”, afirmou Guimarães. O empresário destaca que hoje os produtores rurais acreditam que a implantação de estradas vicinais é um imperativo para que a agricultura, que já está sendo praticada por diversas propriedades, possa se consolidar e gerar emprego e renda. “O que se vê em Nioaque é uma cidade abandonada, que não oferece atrativos para os visitantes”, ressaltou.

