Em posse de sindicato rural, Reinaldo Azambuja fala de projetos sustentáveis de MS

Em Aquidauana, o governador Reinaldo Azambuja prestigiou hoje (9) a posse da diretoria do Sindicato Rural e defendeu a importância de projetos de sustentabilidade como o Ilumina Pantanal e o Estado Carbono Neutro.

“O Ilumina Pantanal ganhou um prêmio mundial de sustentabilidade. É um programa que atende a todos, do produtor ao ribeirinho. E estamos desenhando o Estado Carbono Neutro, que vai dar um selo de qualidade à proteína produzida em Mato Grosso do Sul”, disse Reinaldo Azambuja.

O presidente eleito do Sindicato Rural de Aquidauana, Paulo Ricardo Pereira Chedid, afirmou que vai trabalhar para voltar a realizar a exposição agropecuária no município. “Vamos trabalhar para ter a exposição, com rodeios e shows e já temos o apoio do governador”, afirmou.

Já o presidente do sistema Famasul, Marcelo Bertoni, destacou a importância do policiamento rural e das políticas de governo voltadas ao setor agropecuário. “A Deleagro era um anseio de muito tempo. Para nós é de extrema importância, assim como a patrulha rural, as pontes de concreto e toda a infraestrutura”.

O presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Corrêa, destacou os investimentos do Estado em infraestrutura, essencial para escoar as commodities, e falou do programa CNH Social. “Esse governo tem se preocupado em fazer Infraestrutura, mas também em cuidar das pessoas. Vai entregar 5 mil CNHs de graça. Sabe quantas inscrições recebeu? Setenta mil”, contou.

O prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, garantiu que a exposição agropecuária terá grandes shows abertos ao público pagos por governo e prefeitura. “Vamos neste ano ter a maior exposição com portões abertos”, declarou.

Paulo Ricardo Pereira Chedid assume o Sindicato Rural com o desafio priorizar a reforma e a revitalização do Parque de Exposição Manoel Antônio Paes de Barros, além de promover a Expoaqui – Exposição Agropecuária de Aquidauana, entre outros eventos que resgatam a cultura local e ofereçam entretenimento e lazer saudável às famílias aquidauanenses, e ainda oportunizar a criação de cursos de qualificação profissional na área.

Natural de Campo Grande, Paulo Ricardo Chedid é proprietário da empresa de leilões Marca P Remates.

Confira a diretoria eleita do sindicato:

Presidente – Paulo Ricardo Pereira Chedid

1º Vice-presidente – Delmar José Alegreti

2º Vice-presidente – Jussara da Silva Gomes Negrão

1ª Secretária – Elisângela Antonio Ricalde Chioveti

2º Secretário – Fernando Alves Ribeiro Filho

1ª Tesoureira – Anahi Alves Corrêa Marques Stella

2º Tesoureiro – Nilson Chioveti Junior

Suplentes: Eduardo Leite Trindade, Paulo Sergio Orsi, Murilo de Barros Trindade e Rafael Machado Gomes.

Conselho Fiscal/Efetivos: Zelito Alves Ribeiro, Felipe Cicalise Proença e André Luiz Corrêa Murano. Suplentes: Carlos Alberto Barbosa e Fabricio Guirelli Francelli.

Delegado representante: Frederico Borges Stella – Suplentes: Paulo Ricardo Pereira Chedid, Carlos Quelho Castro e Rodrigo Alves Correa de Queiroz.

Também participaram da posse o deputado federal Beto Pereira e o deputado estadual Felipe Orro, além de prefeitos, vereadores, diretores de autarquias e outras autoridades.