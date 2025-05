Em Camapuã, Gerson visita obras e destaca ações de crescimento econômico em MS

O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Gerson Claro, cumpriu uma série de agendas na sexta-feira (9) no município de Camapuã, reforçando o compromisso com o desenvolvimento regional e o fortalecimento da infraestrutura e do agronegócio no estado.

A programação teve início com a inauguração oficial do novo aeródromo municipal de Camapuã, entregue pelo Governo do Estado por meio do programa MS Ativo – Municipalismo. A obra, que fortalece a logística da região norte, é estratégica para atrair novos investimentos e impulsionar o crescimento local.

“Desenvolvimento, geração de emprego e mudança na vida das pessoas. Um aeródromo como esse está acontecendo em todo o estado de Mato Grosso do Sul. É um orgulho viver este momento”, afirmou Gerson. “Resta renovar o nosso compromisso de trabalho com Camapuã, com toda a região e com o nosso estado”, completou.

Ainda durante a visita, Gerson participou da vistoria das obras de restauração e ampliação da rodovia MS-436, que liga Camapuã ao município de Figueirão. O trecho em obras, com extensão de 61,6 km, vai da BR-060 até o limite entre os dois municípios, e representa um investimento importante em infraestrutura viária, segurança e escoamento da produção agropecuária.

Para o deputado, o ambiente de estabilidade e responsabilidade fiscal construído nos últimos anos tem sido decisivo para a realização de obras estruturantes como essas. “Mato Grosso do Sul vive um ambiente diferenciado a nível de Brasil. Um estado que faz, que tem equilíbrio fiscal, político e institucional. Isso começou com o ex-governador Reinaldo Azambuja e hoje tem continuidade com o governador Eduardo Riedel. A lógica é simples: gastar menos com a máquina pública para investir mais naquilo que traz resultado para as pessoas”, destacou.

A agenda em Camapuã foi encerrada com a abertura oficial da 45ª edição da Expocam, feira agropecuária que movimenta a economia local e valoriza o agronegócio. O evento reúne produtores, expositores e autoridades em uma programação que inclui shows, exposições e palestras técnicas voltadas para o setor.

“Camapuã é símbolo da força do nosso agro e merece esse olhar atento do poder público. Vamos seguir trabalhando para garantir mais investimentos, infraestrutura e oportunidades para essa região tão estratégica para o nosso estado”, concluiu Gerson Claro.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram