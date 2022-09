Eleitor vai votar em quem já conhece, afirma Coronel David

Acreditando na força eleitoral que o presidente Jair Bolsonaro tem em Mato Grosso do Sul e porque durante a campanha o eleitor está mais precavido e escolhendo quem já conhece ao invés de apoiar alguém novo, o deputado estadual Coronel David acredita que deverá receber os votos para cumprir mais um mandato na Assembleia Legislativa. O parlamentar, que concorre pelo Partido Liberal, também fez questão de declarar que ao contrário do que aconteceu em 2018 os caronistas da eleição de Bolsonaro terão poucas chances de conseguir se eleger.

“Pelo trabalho que realizei em defesa dos interesses da Segurança pública tenho recebido importantes manifestações durante essa campanha, mas minha atuação não ficou restrita a esse segmento”. Afirmou o deputado Coronel David destacando ter atuado por melhoria salarial para os policiais, investimentos em equipamentos, viaturas e armamentos mas que também é sua a Lei que acabou com a obrigatoriedade do pagamento de multa por quebra de fidelização nos contratos por prestadoras de serviços em diversas áreas como telefonia e internet. Durante a pandemia do Covid-19 também destacou algumas ações que foram iniciativas suas como por exemplo a destinação de mais de R$ 1,0 milhão em, emendas para os municípios implementarem o atendimento de pacientes e a campanha de imunização. “Ao mesmo tempo em que leis de minha autoria buscaram asseguraram proteção durante a pandemia para categorias como motoristas de aplicativos também garantiram a abertura do comércio, especialmente de pequenos empreendedores como, por exemplo, salões de beleza.

Eleição

Coronel David acredita que seria muito importante a reeleição do presidente Jair Bolsonaro pois o que está em jogo é o futuro do Brasil mantendo o país no caminho da estabilidade com geração de emprego, controle da inflação e não permitindo a volta de um período de escândalos, um tempo em que tudo podia. Em Mato Grosso do Sul o candidato Liberal afirmou que a ida de Eduardo Riedel para o segundo turno também deve confirmar que a população sabe que o estado num caminho certo com o melhor índice de desenvolvimento per capito do país.