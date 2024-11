Eleições nos EUA: Harris e Trump disputam votos de indecisos na reta final da campanha

A vice-presidente dos Estados Unidos (EUA), Kamala Harris, e o ex-presidente Donald Trump concentraram esforços neste sábado (2) no chamado Sun Belt – extensa faixa no sul do país que se estende da Flórida à Califórnia – iniciando o último fim de semana de campanha antes da eleição presidencial.

Em Atlanta, Harris incentivou o voto antecipado, prometendo uma “nova geração de liderança”. A campanha democrata planeja um comercial de dois minutos durante jogos da NFL neste domingo (3), buscando um momento de “alto impacto”.

“Estou pronta para oferecer essa liderança como a próxima presidente dos Estados Unidos da América”, disse Harris durante um comício no estacionamento do Atlanta Civic Center. Em dia de sol forte e altas temperaturas, a vice-presidente teve que parar algumas vezes para permitir que os médicos atendessem as pessoas que desmaiaram após passar horas no calor.

O republicano Trump focou na Carolina do Norte e relembrou os desafios enfrentados durante sua carreira política. “Nós superamos todos os ataques, todos os abusos e até duas tentativas de assassinato”, disse Trump em um comício nos arredores de Charlotte.

Trump, que vem subindo nas últimas pesquisas de intenções de voto, usou um tom melancólico em suas falas, ao lembrar que, depois de quase uma década, esta será sua última corrida eleitoral.

“Espero que nos encontremos muitas vezes novamente”, disse o ex-presidente, que também passou por Salem, Virgínia, antes de retornar à Carolina do Norte para comício em Greensboro. “Esta foi a emoção de uma vida inteira para mim e para vocês.”

Com informações do SBT News

