Eleições 2022: de forma on-line, cidadão já pode alterar domicílio eleitoral

Desde 2020, com a pandemia de COVID-19, o atendimento da Justiça Eleitoral vem sendo 100% digital. Por isso, quem precisar tirar a primeira via, fazer a alteração do município de residência, local de votação ou até mesmo atualizar certos dados pode fazer isso na palma da mão: pelo celular, via internet.

Tanto no intuito de se alistar (primeira via do título) quanto para regularização (quitação de débito com a Justiça Eleitoral), eleitores podem fazer sua solicitação pelo sistema Título Net, no portal do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

O passo a passo é o seguinte: após informar o estado em que reside, basta informar com os documentos necessários (selfie segurando um documento de identificação; comprovante de residência atualizado; e certificado de quitação de serviço militar, este último para homens de 18 a 45 anos). Na página seguinte, em “Título de eleitor”, selecione a opção “Não tenho” para prosseguir o atendimento. Os dados informados serão analisados pela Justiça Eleitoral, e o acompanhamento também pode ser feito on-line.

Para quem precisa fazer alguma alteração no cadastro eleitoral, basta acessar o Título Net.

Veja o tutorial no vídeo a seguir:

e-Título

Outra forma prática de consultar eventuais pendências junto à Justiça Eleitoral é o aplicativo e-Título. A ferramenta também é utilizada como título eleitoral digital, substituindo o documento em papel no dia das eleições. Basta fazer o download gratuito em telefones celulares ou tablets de qualquer plataforma – Androide ou iOS.

(Fonte: TSE)