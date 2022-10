Educação-Riedel valoriza trabalhadores fala em investimentos

Está na reta final da campanha e os candidatos estão apresentando propostas e soluções para a Educação, na semana do professor o candidato tucano falou sobre o salário e investimentos para a categoria.

“A educação de qualidade é a chave para o crescimento do Estado, para a geração de emprego, renda e justiça social”, disse neste sábado, 15 de Outubro – Dia do Professor – Eduardo Riedel (PSDB), candidato ao Governo de Mato Grosso do Sul pela Coligação Trabalhando por um Novo Futuro (Número 45). Para ele, investimento em educação é estratégico. “Pesquisas mostram que cada real investido em educação retorna à sociedade multiplicado por dez”, afirmou.

Riedel lembrou que o Mato Grosso do Sul é o Estado que paga o maior salário para professor no Brasil. A remuneração inicial na Rede Estadual de Ensino é de R$ 8.381,63 para professor graduado com carga de 40h/aula. Nessa mesma faixa, o professor com habilitação superior, sem nenhum adicional ou gratificação, pode atingir salário de R$ 12.237,18 na evolução da carreira, e atingir vencimento de 17.132,05 no topo com a soma dos adicionais por tempo de serviço.

Ele também destacou, no conjunto da política de valorização dos trabalhadores em educação em MS, o ajuste/atualização salarial no quadro de carreira de professor. Uma das principais conquistas da categoria.

“No fim das contas a gente trabalha para entregar estradas, mais hospitais, novos corredores para facilitar o escoamento da produção e infraestrutura nos municípios, mas nada substitui o ensino para mudar o patamar da cidadania e dar mais oportunidade aos nossos jovens. A educação é mais do que uma política pública, é o nosso caminho, é a nossa porta para o verdadeiro crescimento. A pandemia aprofundou as desigualdades, mas a educação pode reverter isso porque oferece oportunidades para todos”, frisou Eduardo Riedel.

EVOLUÇÃO SALARIAL E VALORIZAÇÃO

Riedel reafirmou que pretende equiparar o salário dos professores convocados ao dos concursados. Ele lembrou, no entanto, que isso deve ocorrer com responsabilidade fiscal.

“Nós não pudemos fazer isso antes, pois ou mantínhamos o maior salário do Brasil para os concursados, que agora em outubro vai para mais de R$ 10 mil por mês, ou equiparávamos concursados e convocados. Naquele momento optamos pelos concursados. Por uma questão de responsabilidade fiscal.”

“Já fizemos outros avanços, como os contratos dos contratados não sendo firmados pensando somente em um ano, mas sim com a duração de dois anos, com o 13º garantido, bem como licença médica para gestantes e outros benefícios. Vamos sentar e conversar também sobre metas e resultados para a educação pública do Mato Grosso do Sul, em conjunto com os professores contratados”, explicou.

“Temos trabalhado e vamos trabalhar ainda mais para fortalecer a educação, pois é dela que sai a transformação da sociedade. Já fui professor, essa é uma área que valorizo muito. Por isso, 250, das 340 escolas estaduais de Mato Grosso do Sul já foram reformadas nos últimos anos. Vamos focar nisso: transformar nossas escolas em ambientes mais confortáveis e modernos”, afirmou Riedel.

APOIO E TECNOLOGIA

Hoje, o Estado conta com o MS Alfabetiza, ajudando os municípios com formação continuada de professores e material didático para alfabetizar as crianças com qualidade. Tem também o MS Matemática, com apoio financeiro e recursos técnico aos municípios. “Isso é fruto de uma gestão municipalista”, diz Riedel.

Outra grande transformação na educação é a rede de infovias digitais, com 7 mil km de fibra ótica, que será instalada no Estado e que terá um impacto enorme no setor. “Mas nada disso adianta sem qualificação profissional. Por isso a importância de valorizar e oferecer recursos de desenvolvimento profissional aos profissionais da educação.

Vamos apostar forte na qualificação destes quadros tão importantes para o futuro do Estado. São ações que ajudarão a melhorar os indicadores de educação, que só aumentam em MS”.

INEGRALIDADE E QUALIDADE

Riedel – que também já atuou nas salas de aula – tem nas escolas de Tempo Integral, na valorização dos profissionais da educação e na modernização da estrutura física das escolas o cerne de seu projeto para modernizar ainda mais a educação no Estado.

Na rede estadual de ensino de Mato Grosso do Sul, três ingredientes costumam moldar o sucesso das escolas estaduais de tempo integral que tem atraído cada vez famílias em meio à preocupação com a formação dos alunos: uma rotina com mais de nove horas diárias de atividade escolar, um formato de educação que prepara o jovem para o futuro e um time de professores conselheiros dos estudantes.

Com um currículo que trabalha aptidões individuais e incentiva o protagonismo juvenil, o ensino integral surgiu na rede estadual em 2016, com cinco escolas em Campo Grande, e cresceu 2.460% em seis anos, passando para 128 colégios em todo Estado neste ano. O formato tem atraído cada vez mais jovens, que se dizem confiantes com as oportunidades que terão pela frente.

Um dos maiores incentivadores do modelo, Riedel destaca que além de implantá-lo em todo o Mato Grosso do Sul, sua gestão vai dar continuidade e ampliar os investimentos no setor – que nos últimos sete anos e meio direcionaram R$ 700 milhões em reformas parciais e completas em todas as 348 escolas da rede. “Ao todo, foram pelo menos 750 intervenções nos prédios, que também ganharam laboratórios, equipamentos, computadores e materiais de robótica com o recurso financeiro. E faremos muito mais nos próximos anos”, assegurou.

Atualmente, 40% dos alunos da rede estadual de ensino estudam em tempo integral. “Quero que as reformas e a educação em tempo integral cheguem a 100% das instituições de ensino do Estado. Não há melhor investimento do que aquele feito em educação. Por isso, as melhorias no setor e na valorização dos profissionais da área serão contínuas”, avisou.