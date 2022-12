Eduardo Leite, governador reeleito do RS, será novo presidente do PSDB

Por meio de sua página no Instagram, o PSDB (Partido Social Democracia Brasileira), anunciou na tarde desta quarta-feira (30) o novo presidente do partido a partir de 2 de fevereiro de 2023. O governador reeleito do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, será o dirigente nacional da sigla.

“No dia 2 de fevereiro do próximo ano, quinta-feira, com a posse do novo Congresso, iniciaremos os trabalhos da nova Executiva Nacional do PSDB”, publicou o partido.

Assinada pelo atual presidente, Bruno Araújo, a nota diz que na próxima semana começa ao compartilhamento de decisões para que a futura gestão fique, por dentro, oque facilitará o planejamento em 2023.

“Compartilhamento de decisões para o planejamento da futura gestão” será iniciado na próxima semana. “Nesse período construiremos uma representação coletiva para a próxima Executiva”, finalizou a nota.

Eduardo Leite, chegou a renunciar ao cargo de Chefe do Executivo para se colocar a disposição do PSDB no intuito de ser candidato a Presidência da República, o que não aconteceu e ele concorreu em chapa majoritária, sendo reconduzido ao cargo.