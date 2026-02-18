“É sobre segurança jurídica e previsibilidade para quem investe”, afirma Papy sobre votação do Prodes

A Câmara Municipal de Campo Grande vota nesta quinta-feira (19) a legislação de atualização do Prodes (Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social), e o presidente da Casa de Leis, vereador Epaminondas Neto, destaca que o projeto representa uma correção histórica para o setor produtivo da Capital. Segundo ele, a proposta garante segurança jurídica a empresários que já geram emprego e renda, mas aguardam a consolidação definitiva das áreas onde atuam.

“Vamos votar um tema que mexe com a vida real de quem acorda cedo, abre a porta do comércio, paga imposto, gera emprego e segura essa cidade de pé”, afirmou o presidente. Para Papy, a atualização da lei é estratégica porque cria um ambiente mais seguro para investimentos. “É sobre segurança jurídica. É sobre dar previsibilidade pra quem investe. É sobre tirar travas, dar clareza e criar um ambiente onde Campo Grande volte a acelerar o desenvolvimento.”

O presidente ressaltou que o fortalecimento do Prodes impacta diretamente as famílias da Capital. “Quando a cidade cria um caminho seguro para investimento, o resultado aparece para as famílias. Aparece no emprego do filho, no comércio vendendo mais, na indústria contratando, na renda rodando no bairro”, declarou. Ele reforçou que o papel do Legislativo é garantir que a política pública produza efeitos concretos. “Política boa é a que chega na ponta. Do que adianta discurso bonito se a vida do povo não melhora”, questionou Papy.

Ao abordar o tempo de discussão da proposta, Papy defendeu responsabilidade e aprofundamento técnico antes da votação. “Assunto complexo não aceita improviso. Não é tema pra fazer no susto. Estamos falando de regras que mexem com patrimônio, com incentivos e com empregos. Isso exige estudo técnico, consulta e análise de impacto”, pontuou, destacando as reuniões e o diálogo mantido com entidades representativas do setor produtivo.

O presidente também reafirmou a importância de uma Câmara atuante no aperfeiçoamento das matérias encaminhadas pelo Executivo. “A Câmara pode discutir, propor melhorias, emendar, aperfeiçoar. E é exatamente por isso que eu defendo uma Câmara forte. As pautas importantes da cidade precisam passar aqui, com debate, transparência e coragem para decidir”, afirmou.

Para Papy, a votação desta quinta-feira simboliza compromisso com resultado e desenvolvimento. “É dia de decisão. É dia de fazer o certo. A cidade não tem tempo para perder. Nós fomos eleitos para entregar resultado”, concluiu, reforçando que a atualização do Prodes representa um passo decisivo para fortalecer o ambiente de negócios e consolidar o crescimento econômico da Capital

