É inadmissível e inconstitucional abrir CPI contra o Supremo, diz Gilmar Mendes

O ministro Gilmar Mendes disse na quinta-feira (18) ser inadmissível a abertura de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) pela Câmara dos Deputados para investigar abusos de autoridade no Supremo Tribunal Federal (STF).

“A princípio, uma CPI que investigasse atos do STF seria inadmissível e inconstitucional”, declarou em entrevista ao videocast 10 Perguntas do SBT News.

Mendes disse ainda não acreditar que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) tenha se pronunciado de forma favorável à instalação.

Como forma de retaliação, o presidente da Câmara teria indicado a seus liderados a instalação de 5 novas CPIs, entre as quais estava a de abuso de autoridade no Poder Judiciário.

