Dr. Victor Rocha recebe representantes do Rotary para fortalecer parcerias em saúde e cidadania

O vereador Dr. Victor Rocha recebeu em seu gabinete, nesta terça-feira (17), os amigos do Rotary – Distrito 4470: o governador Carlos Henrique Pedroso e a governadora assistente Vanessa Rosendo. A visita cordial foi marcada por uma conversa produtiva sobre ações conjuntas para beneficiar a população de Campo Grande.

Durante o encontro, Dr. Victor Rocha apresentou aos representantes do Rotary o projeto Casa Rosa, localizado no bairro Tijuca, referência em atendimentos em massa aos sábados, com foco na saúde da mulher, especialmente na área de mastologia, além de ações voltadas à saúde do homem, com ênfase na prevenção ao câncer de próstata.

Os visitantes destacaram a importância do projeto e o impacto social gerado na comunidade. O vereador, por sua vez, colocou-se à disposição do Rotary para colaborar em futuras ações, como palestras, orientações de saúde e projetos legislativos que promovam qualidade de vida e prevenção de doenças.

“A troca de experiências com o Rotary é fundamental para ampliarmos o alcance das políticas públicas de saúde e fortalecer a cidadania”, destacou o Dr. Victor Rocha.

