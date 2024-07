Dr. Victor Rocha faz Moção de Congratulações à Defensoria Pública de MS pelos 42 anos de dedicação e excelência

Durante a Sessão Ordinária dessa terça-feira (9), o vereador Dr. Victor Rocha (PSDB) prestou uma homenagem especial à Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul em reconhecimento aos seus 42 anos de dedicação e excelência na defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos sul-mato-grossenses.

A Moção de Congratulação, requerida à mesa de forma regimental, destaca a notável contribuição da instituição na promoção da justiça e da igualdade social no estado. A cerimônia de comemoração ocorreu no dia 1º de julho, data que marca mais de quatro décadas de serviços prestados com excelência pela Defensoria Pública. Durante a solenidade, foram lembrados os esforços contínuos da instituição em assegurar o acesso à justiça para todos, especialmente para as populações mais vulneráveis.

“Nosso reconhecimento e admiração aos defensores e as defensoras públicas, que atuam em diversas áreas do direito, por seu compromisso com a proteção dos direitos humanos e pela luta incansável em prol da equidade social. A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul tem sido fundamental na garantia de que cidadãos de baixa renda tenham acesso a uma defesa jurídica adequada e gratuita, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Parabéns à Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul pelos seus 42 anos de excelência e dedicação. Que seu trabalho continue a ser um pilar na defesa dos direitos fundamentais e na promoção da justiça social em nosso estado”, enfatizou Dr. Victor Rocha.