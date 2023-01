Dr. Victor Rocha destaca importância das Bandas e Fanfarras na vida das Crianças e Adolescentes

O vereador Dr. Victor Rocha (PP) participou da Solenidade de Lançamento do Calendário 2023 da Federação de Bandas e Fanfarras do estado de Mato Grosso do Sul (FEBAFAMS), que aconteceu na noite de quinta-feira (26).

“É uma imensa satisfação poder participar e apoiar a realização de eventos que colaboram com a construção da identidade de nossas crianças e adolescentes”, disse o parlamentar.

O contato com a música na infância e na adolescência ensina muito sobre disciplina, foco e concentração. O engajamento nas aulas e nos treinos para aperfeiçoar técnicas e habilidades também mantém os jovens envolvidos com algo positivo, diminuindo as chances de envolvimento com crimes e uso de drogas.

Durante sua fala, Dr. Victor Rocha destacou o excelente trabalho realizado pela FEBAFAMS. “Meu reconhecimento ao trabalho realizado pelo presidente da FEBAFAM, Maestro Fábio Costa, bem como a todos os maestros e músicos que se dedicam em transformar a realidade de nossas crianças e adolescentes. Por isso, têm meu apoio nas ações deste ano”.

Também participaram do evento o prefeito de Glória de Dourados, Aristeu Nantes, vereadores e secretários de outros municípios de MS.

Fotos: Assessoria de Imprensa