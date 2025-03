Dr. Victor Rocha: Defensor da Santa Casa e da saúde pública de qualidade

Desde seu primeiro mandato, o vereador Dr. Victor Rocha tem se destacado como um dos principais defensores da Santa Casa de Campo Grande e da saúde pública de qualidade. Nos últimos anos, a Santa Casa tem enfrentado crises financeiras graves, que resultaram na suspensão de cirurgias eletivas e no fechamento de ambulatórios essenciais, como o de urologia, impactando diretamente os pacientes do SUS.

Diante desse cenário, Dr. Victor Rocha tem atuado para garantir os repasses financeiros ao hospital, cobrando soluções do poder público e propondo medidas para melhorar o atendimento. Recentemente, ele se posicionou contra a paralisação dos serviços na Santa Casa, enfatizando a necessidade de priorizar os investimentos na unidade, que é referência para todo o estado.

Como presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Campo Grande, Dr. Victor Rocha participou ativamente da audiência pública na Assembleia Legislativa, onde defendeu a Santa Casa e cobrou soluções urgentes para evitar o colapso do hospital. Além disso, esteve reunido com a diretoria da Santa Casa e a Sesau para discutir a situação da instituição e buscar alternativas para garantir o funcionamento adequado da unidade.

“A Santa Casa é um pilar fundamental da saúde pública em Campo Grande e em todo o Mato Grosso do Sul. Defendi sua importância na audiência pública da Assembleia Legislativa e também estive reunido com a diretoria do hospital e a Sesau para apresentar a real situação da instituição. Precisamos unir esforços para garantir o funcionamento adequado do hospital e a valorização dos profissionais que dedicam suas vidas ao atendimento da população. Como presidente da Comissão de Saúde, sigo firme na defesa de recursos e melhorias para que a Santa Casa continue prestando um serviço essencial à nossa cidade.” – Dr. Victor Rocha.

Além de sua atuação política, semanalmente o vereador está na Santa Casa, onde realiza atendimentos e cirurgias pelo projeto Casa Rosa. Acompanhando de perto as demandas da população que precisa do hospital, ele mantém o compromisso de lutar por melhorias na estrutura e nos serviços oferecidos, garantindo que os pacientes tenham acesso a um atendimento digno e ágil.

O vereador também tem um histórico de atuação voltado à redução das filas de espera na saúde pública, tendo zerado a demanda por consultas e biópsias de mama no SUS. Seu compromisso com a saúde é reforçado pelo trabalho voluntário na Casa Rosa, projeto que já atendeu milhares de mulheres e que está em processo de expansão para outras áreas da saúde.

Com essa trajetória, Dr. Victor Rocha segue sendo um dos principais nomes na defesa da Santa Casa e da saúde pública de qualidade, atuando para garantir que a população de Campo Grande tenha acesso digno e eficiente aos serviços médicos essenciais.

